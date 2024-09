Honorable Abdoul Magid Ag Mohamed Ahmed dit Nasser: un engagement inébranlable en faveur de la stabilité

Depuis son intronisation, l’honorable Abdoul Magid Ag Mohamed Ahmed dit Nasser, chef général de la grande tribu Kel-Ansar, a pris son bâton de pèlerin pour parcourir la région de Tombouctou, le camp de Mberra en Mauritanie, ainsi que des pays comme l’Arabie saoudite et le Maroc. À travers ces déplacements, il a transmis des messages forts de paix, de vivre-ensemble, d’unité nationale et de défense de la patrie.

En effet, l’engagement de l’honorable Abdoul Magid Ag Mohamed Ahmed pour la paix et le développement s’est illustré par de nombreuses initiatives majeures, notamment : l’organisation des rencontres sur la paix et le développement à Gargando en 2016, au cours desquelles le drapeau du Mali a été hissé, remplaçant celui de la CMA. Aussi, il a organisé une caravane de la paix dans le cercle de Goundam en 2015 ; une rencontre à Zarho en 2018 ; une rencontre à Goundam en 2019 ; et une rencontre à Tombouctou en 2021.

A celles-ci s’ajoutent une rencontre des chefferies traditionnelles à Bamako en 2022 sur les thèmes de la paix, du développement et de la sécurité, sous la haute présidence du Président de la transition, le Colonel Assimi GOITA, représenté par le Premier ministre par intérim, le Colonel Abdoulaye MAIGA.

En plus de ces actions, l’honorable Nasser a mené des campagnes de sensibilisation dans divers lieux : au camp de Mberra en 2015 ; en Arabie saoudite en 2017 et 2018 ; au Maroc en 2017 et 2018 ; dans toutes les communes nomades du cercle de Goundam en 2017.

Plus récemment, en novembre 2023, il a organisé une rencontre d’engagement patriotique sous la présidence du ministre de la Paix et de la Réconciliation.

Il faut également noter son rôle actif au sein de la commission de la révision constitutionnelle, où il a mené une campagne pour le référendum constitutionnel. De plus, il était membre du comité de pilotage du dialogue inter-malien pour la paix et la réconciliation. Un autre témoignage de son engagement inébranlable en faveur de la stabilité et du développement de notre nation.

L’honorable Nasser demeure une figure clé dans la promotion de l’unité, de la paix et du développement pour le Mali.

PAR MODIBO KONÉ

Commentaires via Facebook :