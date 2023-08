Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a reçu en audience lundi dernier à la Primature, le chef du département de l’appui aux missions de paix des Nations unies, Atul Khare, accompagné par le représentant spécial du secrétaire général de l’Onu au Mali, chef de la Minusma, El-Ghassim Wane.

C’était en présence du représentant du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, du Dr Madou Diallo et des membres du cabinet du chef du gouvernement. À sa sortie d’audience, le haut responsable onusien a nommé à la presse qu’il était venu discuter avec le Premier ministre des contours du retrait de la Minusma conformément à la résolution 2690 du Conseil de sécurité qui doit se faire avant le 31 décembre prochain.

Selon le diplomate onusien, il était important pour lui de venir prendre l’avis des autorités maliennes et de s’assurer que le retrait ainsi que la phase de la liquidation qui le suivra, vont se faire dans les meilleures conditions de sécurité. Autrement dit « le retrait va se faire de façon coordonnée, ordonnée et pour le bénéfice du peuple malien ». Il s’agit donc de trouver les meilleures approches possibles pour ce retrait avant la date indiquée, afin que cette opération puisse apporter « du crédit au Mali, aux Nations-unies et au partenariat entre les deux parties, qui doit se poursuivre dans l’ avenir», a déclaré Atul Khare.

Arrivé au Mali la semaine dernière, le chef du département de l’appui aux missions de paix des Nations unies, Atul Khare et le patron de la Minusma, El-Ghassim Wane ont rencontré le 4 août dernier, les ambassadeurs des pays contributeurs de troupes et du personnel de police à la Mission onusienne dans notre pays. Cette rencontre avait pour but de discuter du retrait de la Minusma, prévue pour le 31 décembre 2023, selon la résolution 2690 (2023) du Conseil de sécurité.

L’occasion était donc opportune pour Atul Khare de rendre les pays participants mais surtout de rendre un vibrant hommage aux Casques bleus disparus sous le drapeau onusien, indique une note de la Minusma. Avant de solliciter la pleine coopération de ses interlocuteurs pour le retrait de la Minusma, à qui, il détaille le processus de liquidation. Il s’agit, entre autres, de la gestion des camps et des équipements, du soutien aérien pour les convois de rapatriement et du rôle futur de l’Onu dans le processus de paix.

Pour sa part, le représentant spécial du secrétaire général de l’Onu, El-Ghassim Wane a réaffirmé l’engagement continu de l’organisation en faveur de la paix malgré le retrait de la Minusma, précise le document de la Mission.

Aboubacar TRAORE

