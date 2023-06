Mieux préparer la prochaine étape du pèlerinage : Minah-Arafat-Muzdallifah-La Mecque ! Tel était le but d’une réunion des délégués convoquée ce jeudi 22 juin à l’initiative du Délégué général au Hadj, Dr. Abdoul Fatah Cissé.

La rencontre s’est déroulée au restaurant de l’hôtel Jawharat Al Mahaba, où sont logés l’ensemble des 2100 pèlerins gouvernementaux.

C’était en présence du chef de cabinet du ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes, Dame Seck, du Délégué général adjoint, Mahamane Adamou, et de Cheikh Ousmane S. Traoré, président de la sous-commission religieuse.

Le Délégué général, à l’entame de ses propos, a remercié l’ensemble des délégués pour les succès enregistrés depuis le début de la campagne.

Mais ce sont surtout les imperfections et les couacs rencontrés lors des séjours à Médine et à Makkah qui ont fait l’objet de débats et de propositions de solutions afin d’améliorer les conditions de vie et de pratiques religieuses des pèlerins à cette étape cruciale.

La rencontre a été l’occasion pour prendre des dispositionspour que le séjour Minah-Arafat-Muzdallifah-La Mecque soit surtout couronné de succès.

Globalement, à Minah, en trois ou quatre jours, tous les 13 000 pèlerins maliens vont se retrouver dans un même moment au même endroit où ils cohabiteront avec des millions d’autres personnes de nationalités diverses et variées dans un espace réduit.

Tout en prenant bonne note des requêtes formulées par chacune des sous-commissions, le Délégué général a engagé son équipe à tout mettre en œuvre pour le bien-être des pèlerins.

Les délégués n’ont assurément pas le choix quand on sait que c’est in fine une mission au service de Dieu, de la nation et de compatriotes pour lesquels aucun sacrifice n’est de trop.

