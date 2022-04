La bonne organisation du Hadj et de l’Oumra est une préoccupation des autorités saoudiennes. C’est dans ce cadre qu’elles ont organisé, du 19 au 23 mars 2022 à Djeddah, en Arabie Saoudite, la “Conférence et Exposition sur les Services du Hadj et de la Omra” sous le thème “La Transformation vers l’Innovation”. Sur invitation de Son Excellence, Dr. Tawfiq bin Fawzan al-Ruba’a, ministre du Hadj et de la Oumra en Arabie saoudite, le ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes, Mamadou Koné, a participé aux travaux de ladite Conférence et Exposition sous les auspices et en l’honneur de Son Altesse Royale le Prince Khalid al-Faisal, Conseiller du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, Émir de La Mecque. La conférence a accueilli un certain nombre de parties prenantes des secteurs public et privé ainsi que des décideurs, des investisseurs locaux et internationaux, des personnalités islamiques internationales spécialisées.

Le ministre Mamadou Koné a assisté aux séances de la conférence, qui ont porté sur divers sujets dont les plus importants étaient, entre autres, “le virage vers l’innovation et la technologie” ; “Concevoir et améliorer l’expérience des invités de Rahman” ; “Innovation et travail de pionnier dans les services du Hadj” ; “Mesurer la performance du service de Diouf Rahman et analyser l’impact” ; “Sensibilisation technique des invités de Rahman ; Solutions possibles” ; “Prévention sanitaire pour les pèlerins”.

Après avoir signé 9 contrats lors de la séance d’ouverture avec des entreprises saoudiennes spécialisées dans l’aviation, les transports, les technologies modernes et les services publics, Son Excellence le Ministre du Hadj Tawfiq bin Fawzan al-Rabia a déclaré dans son discours que le ministère du Hadj et de la Oumra vise, à travers la conférence et l’exposition, à faire un saut qualitatif en ligne avec les développements du système du Hadj et de la nouvelle Omra, à construire des partenariats stratégiques avec le secteur privé pour les projets futurs en plus et d’offrir des opportunités d’investissement possibles afin d’améliorer les services fournis aux invités rahman qui sont conformes aux aspirations de la vision 2030 du Royaume, en ce qui concerne le secteur du Hadj et de la omra.

Un Prix de reconnaissance au ministre Mamadou Koné

Au cours de son séjour, le ministre Koné a discuté avec le ministre du Hadj et de la Omra Dr. Tawfiq Rabia des détails de l’organisation du Hadj de cette année. Tout en demandant une augmentation de Quota des pèlerins maliens, le ministre Koné a indiqué que le Mali est prêt pour le Hadj et attend le signal des autorités saoudiennes pour commencer à effectuer le travail du Hadj. Pour sa part, le ministre saoudien a expliqué que les autorités saoudiennes sont désireuses d’organiser le Hadj et que des études sont en cours pour déterminer les quotas et le nombre de pèlerins. Le ministre saoudien a souligné que la Oumra est ouverte à tous à pleine capacité. Il a demandé aux responsables du Hadj au Mali de contacter le secrétaire général du Ministère pour préparer les détails liés au hadj. Le Dr Tawfiq al-Ruba’a, ministre du Hadj et de l’Âge, a décerné le Prix au ministre Koné, en reconnaissance de ses efforts et de sa participation à la conférence de Djeddah.

En marge de la conférence, le ministre Koné a rencontré d’autres ministres chargés des affaires islamiques et religieuses en Tunisie, en Égypte, au Bangladesh, au Qatar, en Indonésie, à Oman, ainsi qu’un certain nombre de chefs religieux et de personnalités universitaires.

Le ministre Koné a profité de sa présence en Arabie saoudite pour signer le programme exécutif du protocole d’accord avec Son Excellence le ministre Sheikh Dr. AbdulLatif bin Abdulaziz Al Sheikh, ministre des Affaires islamiques, du Plaidoyer et de l’Orientation au bureau de Son Excellence dans le gouvernorat de Djeddah, en présence d’un certain nombre de responsables des deux côtés et de divers médias. Dans ce programme, les deux parties ont convenu d’activer les termes du mémorandum en établissant des cours scientifiques sur la réhabilitation des prédicateurs, des imams et des prédicateurs de la République du Mali. Des copies du Saint Coran, traduisant ses significations et les publications et des livres scientifiques du ministère ont été offertes au Mali. Il a été décidé d’organiser dans les deux pays, entre autres, des séminaires sur le concept de modération et le rejet de l’extrémisme ; des échanges d’invitations à assister à des séminaires islamiques ; des conférences et des concours de conservation du Coran organisés ; de coopérer dans le domaine électronique pour clarifier les concepts du véritable islam.

Le programme comprend également la tenue d’une réunion scientifique au Complexe du Roi Fahd pour imprimer le Saint Coran à Médine afin de profiter de l’expérience du Royaume dans l’impression du Saint Coran et la traduction de ses significations. Au cours de sa visite dans les deux Saintes Mosquées, le ministre Koné a invité l’un des imams des Deux Saintes Mosquées à visiter la République du Mali.

La signature du protocole d’accord vient dans la volonté des deux parties de coopérer pour tout ce qui est bon et dans l’intérêt de servir l’Islam et les musulmans, de diffuser les principes de modération et de pondération, de rejeter l’extrémisme et de faire face aux groupes extrémistes.

Lors de son séjour, le ministre Koné était accompagné du directeur général de la Maison du Hadj, le Dr Abdoul Fattah Cissé. Siaka DOUMBIA

