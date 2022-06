La cour de la Maison du Hadj a servi de cadre ce mardi, 14 juin 2022 à la cérémonie de remise des dons composés de kits pour les pèlerins, des tentes climatisées, un groupe électrogène et un chèque de deux millions de FCFA pour le carburant. Pour la circonstance, la première institution financière du Mali était représenté par son Directeur des grandes entreprises et institutionnelles, PME/PMI ; Moriba Doumbia. C’était en présence du Directeur général adjoint de la Maison du Hadj, Pr Mahamane Adamou ainsi que les bénéficiaires.

Tout d’abord, M. Doumbia a remercié le bon Dieu pour la tenue de cette cérémonie, après deux années d’absence due à la maladie à Coronavirus. A ses dires, le Hadj est un rituel obligatoire pour tous bons musulmans qui en ont les moyens. ”Comme dans ses habitudes de participer aux œuvres sociales surtout une œuvre aussi spirituel que le Hadj, la BDM accompagne les pèlerins du Mali chaque année pour accomplir leur mission au lieu saint de notre religion. Donc la BDM offre comme à l’accoutumé des kits chaque année aux pèlerins, afin de mettre en sécurité leurs affaires personnelles. Pour ce faire on a confectionné un millier de kits en tout cas pour la filière gouvernementales dont chaque pèlerins pourrait avoir vraiment le loisir d’avoir pour la sécurité de ces affaires personnelles notamment les pièces identités et autres”, explique-t-il.

Pour la bonne tenue des formations avant le départ au pèlerinage, ajoute M. Doumbia, des tentes climatisées ont été offertes par la BDM pour un mois, un groupe électrogène mis à la disposition de la Maison afin de maintenir ces tentes climatisées pendant les périodes de coupures et un chèque de deux millions de FCFA pour le carburant.

Doumbia a profité de cette cérémonie de remise, pour inviter les pèlerins à formuler des bénédictions pour le Mali qui traverse une crise sans précédent de son histoire.

Pour le DGA de la Maison du Hadj, ce don va être très utile aux pèlerins. ”La BDM est notre partenaire privilégié et depuis des années le compte spécial Hadj de la Maison du Hadj est logé à la BDM. Quand nous sollicitons l’appui de celle ci quel qu’en soit la nature, la BDM nous répond favorablement. La BDM, en plus de nous offrir un groupe, nous offre du carburant. Je crois qu’elle nous enlève une épine du pied de la Maison du Hadj”, a-t-il laissé entendre. Au nom des plus Hautes Autorités du pays, le DGA a remercié la BDM pour ce geste combien important pour les pèlerins.

Ces kits vont être non seulement distribués aux pèlerins de la filière gouvernementale, mais aussi à l’ensemble des pèlerins maliens.

Brehima DIALLO

Pèlerinage 2022: La Maison du Hadj forme les candidats

Ils sont plus d’un millier, à prendre part à cette session de formation qui servira à les familiariser avec les rites et invocations du hadj.

A la suite de la série de formations par cinquantaine, une session de clôture d’ensemble s’est déroulée du 13 au 15 juin 2022, dans la salle des conférences du centre islamique d’hamdallaye. La cérémonie d’ouverture de cette formation a été présidée par le ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes, Dr Mahamadou Koné. A ses cotés, on notait la présence du Directeur général de la Maison du hadj, Dr Abdoul Fatah Cissé, du représentant du Haut Conseil Islamique du Mali, Ousmane Traoré, du porte-parole de la Commission d’organisation de la filière privée du pèlerinage, Mme Cissé Fatimata Kouyaté et de l’adjoint au maire de la commune IV du district de Bamako, Abdallah Yattara.

« Ce rendez-vous d’instruction et d’éducation divines est une occasion pour construire et élever son humanité au rang d’un vrai musulman pour qu’au retour on puisse offrir à son pays et à sa nation, un être rehaussé de tant de richesses et de qualités » a estimé le maire Abdallah Yattara.

Le Directeur de la Maison du hadj, de son coté, dira que cette session de formation d’ensemble, est un récapitulatif d’une série déjà organisée. Après avoir évoqué les difficultés surmontées par l’État, à travers la Maison du hadj, Abdoul Fatah Cissé a indiqué que cette année, il y a plus de femmes candidates au pèlerinage qu’hommes. Elles sont 571 contre plus de 400.

« Nous voilà après moult contraintes et tergiversations, à la veille de notre activité favorite. Merci à vous d’avoir été résilients, perspicaces et d’avoir cru en notre espérance » a avancé, la porte parole de la Commission d’organisation de la filière privée, en guise de remerciements à ses confrères.

Témoignant l’implication du Haut Conseil Islamique du Mali (HCIM) dans l’organisation du hadj, Ousmane Traoré dira que la réussite du pèlerinage dépend d’une bonne formation des pèlerins. A ceux-ci, Ousmane Traoré a demandé, une fois arrivés au lieux saints de l’islam de faire beaucoup de prières accompagnées des bénédictions pour le pays.

Le ministre Mahamadou Koné a souligné et salué l’implication personnelle des plus hautes autorités du pays, à savoir, le colonel Assimi Goïta et le Dr Choguel Kokalla pour la levée de tous les obstacles pouvant entraver le bon déroulement du Hadj 2022.

Poursuivant, ses remerciements et reconnaissances, le premier responsable de l’organisation du Hadj dans notre pays, a réitéré sa confiance à l’actuel directeur général de la Maison du Hadj. Lequel par son engagement adoubé d’un patriotisme intact, déploie des efforts au quotidien pour la bonne tenue du Hadj. Son seul souci, c’est tout faire pour que, les candidats au pèlerinage soient dans tout le confort possible.

Dr Mahamadou Koné, a exhorté les pèlerins à suivre la formation avec beaucoup d’intérêt. Ce qui pourrait limiter des difficultés dans l’accomplissement des rites, pendant le pèlerinage en Arabie Saoudite.

Diakalia M Dembélé

