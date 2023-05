Pour dénoncer la violation du cahier de charges mis en place pour la répartition du quota des pèlerins entre les agences de voyages pour le hadj 2023, des agences voyages regroupées en collectif dénommé Collectif des agences pour le respect du cahier de charges (CARCC) étaient face à la presse le lundi, 25 avril 2023. Ledit Collectif accuse la Maison du Hadj de commettre « une forfaiture » en violant son cahier de charges, notamment dans le processus de répartition du quota.

Dans son exposé liminaire, le coordinateur du Collectif, Adama Sogodogo, a d’abord égrainé les différentes crises qui ont émaillé l’activité des agences de voyage durant les trois dernières années. « Les deux années passées, les agences ont souffert avec la COVID 19 et la troisième année avec une réduction du quota. Donc, on s’était dit que l’année où on revient à la normale, les choses devaient être un peu plus flexibles pour les agences de voyage, mais malheureusement, c’est cette année-là que la Maison du Hadj a décidé de nous contraindre dans une forfaiture en violant le cahier de charges qu’elle a mis en place » a expliqué le coordinateur du Collectif. Par conséquent, Adama Sogodogo et ses compagnons réclament la réhabilitation de leur droit. « Nous demandons à nos interlocuteurs de revenir en de meilleurs sentiments, parce que nous allons mener cette lutte jusqu’au bout. J’invité les autorités à jouer leur rôle régalien avant que la crise n’atteigne un point de non-retour ». « Depuis que nous avons commencé ces démarches de réclamation de nos droits, nous n’avons pas reçu de l’administration un argument qui puisse nous montrer que nous avons tort. Tout ce que nous avons reçu comme réponse c’est le silence, les attaques par voie de presse, et maintenant, une tentative d’attaque par les forces de l’ordre. Nous interpellons les plus hautes autorités pour que s’arrête cette discrimination qu’on a à l’endroit de certains fils du pays », dénonce le coordonnateur du collectif. Il faut noter les organisateurs ont été empêchés de tenir cette rencontre au sein de la Maison du Hadj ainsi qu’aux alentours de ladite structure.

Amara Condé

Source : Plume Libre

