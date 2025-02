Madonna attaque Donald Trump, qui s’est attribué le titre de « roi »

La reine de la pop – En signant « Longue vie au roi » sur un de ses messages postés sur son réseau social, Donald Trump s’est attiré les foudres de Madonna

« Longue vie au roi », une phrase qui n’a pas plus à la « reine de la pop ». Après « l’abruti de traître » lancé par l’écrivain Stephen King, c’est au tour de Madonna, surnommée la « reine de la pop » de s’en prendre, sur X, au président américain Donald Trump. La raison de son courroux ? Le milliardaire a signé d’un « longue vie au roi » un post sur réseau Truth Social…

« Si c’est une blague, je ne rigole pas »

« Je pensais que ce pays a été bâti par des Européens pour échapper à l’autorité d’un roi et créer un nouveau monde gouverné par le peuple », a écrit l’opposante affichée du président républicain sur X. Actuellement, nous avons un président qui parle de lui comme roi. Si c’est une blague, je ne rigole pas. »

Mercredi, Donald Trump avait signé « longue vie au roi » un message vantant l’offensive de son gouvernement pour abolir le péage urbain de New York. Le péage de 9 $ (soit 8,60 €) en journée pour les automobilistes entrant dans Manhattan a été instauré, début janvier, après avoir été avalisé in extremis avant l’investiture du nouveau président républicain, qui s’était montré hostile durant sa campagne à cette initiative environnementale, une première aux Etats-Unis. « Le péage est mort. Manhattan et tout New York sont sauvés. Longue vie au roi », s’était alors félicité sur son réseau Truth Social le président Trump.

Une couronne ornée de diamants

Le compte officiel de la Maison-Blanche a ensuite rediffusé le message, signé « Président Donald Trump », en y ajoutant une illustration montrant le milliardaire portant une couronne ornée de diamants.

L’interprète de Like a Virgin ou encore La isla bonita s’est, à plusieurs reprises et dès le premier mandat de Donald Trump, montrée très critique à l’égard du milliardaire de 78 ans. La « reine de la pop » avait notamment pris la parole sur scène lors d’une manifestation massive d’opposants après son investiture en début d’année. Fin janvier, la chanteuse de 66 ans avait aussi dénoncé le recul des droits LGBT + et demandé de ne pas « renoncer au combat ». Le conflit avec Trump, lui, pourrait bien durer quatre ans.

