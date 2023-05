Une figure incontournable pour la défense des droits des enfants au Mali. Mme Aïssata Amadou Bocoum a participé à plusieurs projets sur la citoyenneté et la promotion des droits humains. Elle est la présidente du Conseil consultatif national pour les enfants et les jeunes du Mali. Elle a été vice-présidente du Parlement national des enfants du Mali ensuite présidente de la jeune chambre internationale universitaire Bamako Etoile. Voici en quelques lignes son portrait.

Agée de 27 ans, Aïssata Amadou Bocoum est l’une des figures incontournables de la défense des droits des enfants au Mali. Elle est détentrice d’une maîtrise en droit public et un master en Relations internationales et diplomatie. Dès l’âge de 11 ans, elle s’est engagée dans la vie communautaire en adhérant au Centre d’Ecoute Communautaire de Sikoroni en 2007 où, elle a participé à l’animation de plusieurs projets sur la citoyenneté et la promotion des droits humains notamment les Droits à l’Education, à la Santé, à l’alimentation et à la protection de l’environnement.

Elle est présidente du Conseil consultatif national pour les enfants et les jeunes du Mali (CCNEJM), l’objectif de ce conseil est la défense des enfants, filles et femmes dans toutes les situations quelques soit les circonstances. En mai 2011 au Sommet mondial des Parlementaires du G8/G20 à Paris, la « porte-parole » des enfants livre un vibrant plaidoyer en faveur de la formation, l’accès des filles à l’éducation, à la santé… L’année précédente, Aïssata A Bocoum est reconnue « jeune Ambassadeur » des droits humains, lors du Forum panafricain des enfants à Addis-Abeba. Débute alors pour Aïssata une série de consécrations et de partages d’expériences avec les enfants, à travers divers supports. Des émissions radiophoniques, des journées de sensibilisation sur les droits et devoirs des enfants, organisées notamment en milieu carcéral (Bolé). Le 11 octobre 2016 elle a dirigé le bureau de Plan international-Mali, et c’est dans ce cadre qu’elle a occupé le poste de directrice générale du bureau national de l’ONG toute la journée.

Avec une riche expérience dans la vie associative au Mali et est très engagée sur les questions de développement durable notamment la défense des droits des enfants et des jeunes.

Elle a servi dans de plusieurs organisations communautaires et nationales de jeunesse notamment l’Association pour la Promotion des Jeunes et Enfants Communicateurs (APJEC), Association Femme Leadership et Développement (AFLED), Jeune Chambre Internationale Universitaire Bamako Étoile (JCI) et le Réseau National de la Jeunesse du Mali (RENAJEM), Démocratie 101.

Cet engagement au service de l’humanité, elle l’a mené en tandem avec les études. «Tout ce que j’ai aujourd’hui, c’est grâce aux études », lance avec fierté l’ancienne vice-présidente du Parlement national des enfants du Mali. Une structure dédiée à l’apprentissage de la démocratie et à la promotion des droits des enfants. Au parlement des enfants, elle acquiert une solide expérience sur les droits et instruments juridiques de protection des enfants contre : le mariage précoce, l’excision et d’autres violences à leurs égards. Actuellement elle est membre du Conseil National de Transition (CNT).

Oumou SISSOKO

