La nouvelle ministre de la Santé et du Développement Social : Un poste taillé sur mesure pour Mme Diéminatou SANGARE

Fraichement nommée à la tête du ministère de la Santé et du développement Social dans le gouvernement de Choguel Kokala Maïga, Mme Diéminatou SANGARE avait initié et réalisé de grandes réformes au niveau de la caisse malienne de sécurité sociale (CMSS)durant les deux ans à la tête. Avec son expérience en système d’information de la protection sociale, cette informaticienne est celle qui a mis en place la carte biométrique AMO. Sachant la tâche ardue et semée d’embûches, nul doute que la nouvelle ministre de la Santé et du Développement Socialsaura bien se préparer à affronter les nombreux défis qui assaillent sa nouvelle structure. Ayant assumée plusieurs hautes fonctions au sein du département qu’elle est appelée à diriger depuis hier, la nouvelle locatrice connait bien les défis qui l’attendent. Connue pour sa rigueur est habituée aux challenges, Diamy, comme l’appelle affectueusement ses proches, sait travailler sous pression avec un sens élevé de l’anticipation et du travail bien exécuté.

Détentrice du diplôme d’ingénieur économiste, spécialisée dans les systèmes d’information, obtenu à l’institut d’ingénieur économistes de Leningrad(actuelle université d’Etat de saint Petersburg), Mme Dieminatou SANGARE a choisi d’évoluer dans la protection sociale.

La cinquantaine révolue, Mme le ministre est une femme très simple qui n’envie ni l’or, ni les beaux basins, ni les festivités. Elle a décidé de se consacrer à la religion, à sa famille et son travail. Généreuse, elle l’ai au-delà d’être sociable et très pieuse.

On retiendra aussi du parcours académique de la nouvelle ministre, un passage remarqué au centre ivoirien de formation des Cadres de la Sécurités Sociale (CIFOCSS) ou elle sorti major de la 11ème pro- motion du cycle des cadres supérieurs de Sécurité Sociale. Cette performance qui l’a rendu éligible au second cycle de cette formation à l’école normale supérieure de Sécurité Sociale de Saint-Etienne en France. Là aussi, elle honore le Mali en sortant major de sa promotion. En outre, elle renforça ses capacités de gestionnaire d’organisme de protection sociale au cours des différents séminaires organisés par l’Association Internationale de la Sécurité Sociale (AISS), le centre régional africain d droit du travail (CRADAT, à Yaoundé au Cameroun), la CIPRES. Par ailleurs, ellea effectué des stages dans le domaine de la sécurité sociale à la mutualité sociale agricole (MSA) de Reims en France, à la caisse nationale de prévoyance sociale(CNPS) de la Côte d’Ivoire.

Pour ce qui concerne sa vie professionnelle, elle fit ses débuts à l’INPS où elle a occupé la fonction de chef au service de l’informatique et de la statistique,puis mit son expertise au service de la CANAM comme directrice du système d’information avant d’être nommée Directrice Générale de la CMSS en 2019. Enfin, le 11 juin 2021, elle est nommée ministre de la Santé et du Développement social.

*Fatoumata Mah Thiam KONE, service de Communication et des Relations Publiques/CMSS

