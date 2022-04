Will Smith a décidé de démissionner de l’Académie des Oscars après la gifle qu’il a assénée à l’humoriste Chris Rock en pleine cérémonie de remise des prix, a-t-il annoncé dans un communiqué.

“La liste de ceux que j’ai blessés est longue et comprend Chris, sa famille, nombre de mes amis chers et de mes proches, tous ceux qui étaient dans le public ou chez eux”, écrit Will Smith dans ce texte diffusé par le magazine spécialisé Variety. “Je démissionne de mon poste de membre de l’Académie des arts et sciences du cinéma et j’accepterai toutes les conséquences que le conseil d’administration estimera appropriées”, assure l’acteur de 53 ans

Source: https://www.7sur7.be/

Commentaires via Facebook :