10ème anniversaire de la Cnas faso hèrè : Le parti de Dr. Soumana Sako condamne l’arrestation de Bah N’Daw et Moctar Ouane

Le secrétaire général du parti de la clé, Soumana Tangara, a entamé ses propos en condamnant rigoureusement les arrestations du président de la transition, Bah N’Daw, et du premier ministre, Moctar Ouane. Il a signalé que dans un discours d’investiture du 17 décembre 2011, le candidat du parti de l’avant-garde militante et révolutionnaire du peuple malien, Dr. Soumana Sako, avait, de façon prémonitoire, mis en garde contre les risques réels de transformation de notre armée nationale en une caste militaire vénale et héréditaire où le prytanée et autres centres de formation seraient la chasse gardée d’enfants, de parents ou de proches d’officiers et de dignitaires civils ou militaires de tel ou tel régime, représentant dès lors un grave danger pour le peuple, l’Etat Républicain et la démocratie. Revenant à l’anniversaire, il a fait savoir que ce jour est important pour eux à double titre. Pour lui, les anniversaires servent à faire le bilan et de se projeter sur l’avenir. Né au cœur du quartier populaire de Niamakoro un mercredi 25 mai 2011, le parti signait sans ambigüité sa vocation de parti né pour la restauration de la grandeur et de la concrétisation des idéaux et des valeurs du 26 Mars 1991.

Avant d’enchainer que leur formation politique est un parti de type nouveau sur l’échiquier de la scène politique malienne. «Dix ans après, la CNAS-Faso Hèrè est toujours là, debout et confiante en l’avenir, nonobstant les multiples épreuves que le parti a eu à affronter, la campagne féroce des forces hostiles aux valeurs de la République et de la Démocratie ; les contre performances électorales dans un contexte fortement influencé par les conséquences du putsch du 22 mars 2012 ; la résurgence des milieux de la restauration ambitionnant de rejeter la Révolution démocratique et populaire du 26 mars 1991 dans les poubelles et la trahison du Peuple par de nombreux acteurs politiques et sociaux qui ont fortement contribué à l’enracinement de la corruption, de l’injustice sociale, de la spéculation foncière et des dérives mafieuses aux dépens de la lutte pour le progrès économique et social des Maliennes et des Maliens des milieux urbains, périurbains et ruraux », explique-t-il, avant de rassurer que Dr. soumana Sako reste et demeure la valeur la plus sûre pour rendre à notre pays son unité nationale, la paix des esprits, la souveraineté sur nos ressources naturelles etc. Le secrétaire général du parti de la clé a rappelé les combats menés par le parti en faveur du soulagement de la souffrance du peuple malien. Mme Traoré Tiedo Ba, la présidente du mouvement des femmes, a, dans son propos, touché aux maux de la démocratie malienne comme la transformation de notre démocratie en une ploutocratie à forts relents mafieux sous la coupe des spécialistes de détournement des biens et deniers publics, la corruption la spéculation foncière et le narcotrafic.

Moussa Samba Diallo