Appel à la démission du Président IBK : Modibo Sidibé et Mme Sy Kadidiatou Sow rejoignent le M5-RFP

Le Mouvement du 5 Juin-Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP) vient de se renforcer avec deux adhésions de taille : celle de l’ancien Premier ministre, Modibo Sidibé, et de l’ancienne ministre, Mme Sy Kadidiatou Sow, tous membres de la plateforme politique de Anw Ko Mali Dron.

C’est au siège du parti FARE-An Ka Wuli que l’adhésion de cette plateforme politique de l’opposition a pris cette décision, hier mardi, lors d’une rencontre avec une délégation du M5-RFP. Dans un communiqué, les nouveaux adhérents disent partager « la vocation du M5-RFP de réunir en son sein toutes les organisations politiques, de la société civile et les personnalités qui partagent le diagnostic de la situation actuelle du Mali, caractérisée par une mauvaise gouvernance qui a atteint un niveau inacceptable, mettant en péril l’existence même de notre pays ».

La délégation du M5-RFP indique que le diagnostic accablant de la gouvernance du pays est partagé et la plateforme An Ko Mali Dron qui, selon elle, s’est toujours caractérisée par ses déclarations et prises de position sur les questions d’intérêt national. « Nous constatons qu’AKMD a toujours œuvré pour un changement de gouvernance dans notre pays selon les principes démocratiques et républicains », a-t-elle fait savoir. Occasion a été indiquée par la plateforme politique dirigée par l’ancien premier ministre Modibo Sidibé pour rappeler les initiatives prises par leur plate-forme pour rassembler les forces républicaines en vue de proposer au Président de la République un processus de sortie de crise.

Toujours dans ce communiqué, les deux parties indiquent avoir discuté les questions relatives « à la structuration du M5-RFP, ses actions à venir et les éventuels schémas alternatifs à la démission du Président de la République ». Des débats qui ont convaincus les deux hôtes qui ont aussitôt annoncé l’adhésion de leur plate-forme au M5-RFP. Pour clore, la délégation du M5-RFP a invité les membres An Ko Mali Dronw à participer à son Assemblée Générale prévue, ce samedi du 11 juin.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

