Assemblée nationale : Les 31 députés refusent de démissionner

Les députés dont l’élection est contestée et dont la démission figure parmi les résolutions du sommet extraordinaire des chefs d’état de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) refusent de démissionner. Ils l’ont fait savoir, hier à l’occasion d’une conférence de presse tenue au Mémorial Modibo Keita. La conférence était animée par Gouagnon Coulibaly, député élu à Kati sous les couleurs de l’Union pour la République et la démocratie (URD) qui avait à ses côtés Boncana Ibrahim Maïga, consultant en gestion de crise et Me Cheick Oumar Konaré, avocat.

D’entrée de jeu, le député Gouagnon Coulibaly a martelé : «On ne démissionnera pas car la décision de la Cedeao viole notre Constitution».

Pour lui, comme pour Boncana Ibrahim Maïga et Me Cheick Oumar Konaré, les conclusions du sommet extraordinaire de la Cedeao ne sont pas applicables en l’état, en ce sens qu’elles ne sont pas conformes aux dispositions de la Constitution malienne.

………lire la suite sur lessor.site

Commentaires via Facebook :