Bah N’Daw, président de la transition: «les moyens de l’armée iront désormais totalement à l’armée»

Bah N’Daw a été investi, ce vendredi 25 septembre, président de la transition pour 18 mois. Devant le peuple malien, et en présence du général Umaro Sissoco Embalo, Président de la République de Guinée-Bissau et du médiateur de la CEDEAO, Bah N’Daw a promis des élections transparentes et une lutte implacable contre la corruption au Mali.

Maliweb.net – «Je ne pouvais hésiter un seul instant à sortir de mon champ pour venir à la rescousse de ce pays», a indiqué Bah N’Daw. Selon le nouveau Chef de l’Etat, le Mali lui a tout donné, il est donc heureux d’être l’esclave serviteur du pays. En bon soldat, Bah N’Daw estime que le don de sa vie ne sera pas un obstacle pour mener à bien la transition. «Je suis prêt au sacrifice, prêt au sacrifice suprême pour que le Mali redevienne le Mali de nos rêves et de nos potentialités», a affirmé le président de la transition.

Trois principaux fronts…

Dans son discours d’investiture, le président de la transition promet des élections transparentes. Sa plus grande satisfaction, a-t-il assuré, résidera dans la passation de témoin au futur président de la République « élu proprement et élu indiscutablement.» «La vérité des urnes doit être la seule norme en démocratie», a affirmé Bah N’Daw. Cependant, poursuit-il, il faudra combattre les scrutins aux « coûts astronomiques, la fraude électorale, l’achat de voix, l’incursion de l’administration dans le processus électoral, la perversion des résultats pour les Cours d’arbitrage».

A l’issue de la transition, Bah N’Daw promet aussi une armée aguerrie, matériellement soutenue et moralement prête. Pour cela, a indiqué le président de la transition, il faut non seulement une gestion politique, mais aussi il faut «se doter de moyens les plus dissuasifs possible». Les demi-victoires sur les forces terroristes ne suffisent plus. «Nous devons gagner totalement et durablement » dans le respect des droits de l’homme, a prévenu le Chef de l’Etat.

Le troisième front et pas le moindre ouvert par Bah N’Daw est sans doute sa promesse de lutte contre la corruption. En ce qui concerne l’armée, le président de la transition estime que «chaque centime investi pour la défense et la sécurité sera surveillé et évalué». «Les moyens de l’armée iront désormais totalement à l’armée et seulement à l’armée», a déclaré le nouveau Chef suprême de l’armée.

Pour la bonne gestion des ressources de l’Etat, Bah N’Daw affirme que ce sera un chantier quotidien. «Je ne peux pas promettre zéro corruption mais je ferai tout pour que l’impunité zéro soit la norme », a-t-il assuré. Aux dires du nouvel homme fort, l’argent public est sacré et toutes les mesures seront prises pour réprimer les crimes et délits économiques. «Tous les dossiers d’enquêtes réalisées par nos structures de vérifications seront transférés au juge», a proclamé Bah N’Daw, dans un tonnerre d’applaudissements. Cependant, plus que les annonces, les Maliens ont aujourd’hui envie d’applaudir les actes. Bah N’Daw est prévenu !

Mamadou TOGOLA / Maliweb.net

