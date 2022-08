Alors que les autorités de la Transition réceptionnaient de nouveaux avions de combat, le mardi 9 août, une vidéo montrant un hélicoptère «tombé» est faussement présentée comme étant l’un de ces appareils. Attention, il s’agit d’une infox.

«Urgent Urgent très très très très urgent, l’un des avions vient de tomber à #Kati…», légende la page Facebook dénommée «Brobroly Family Fan Club de Arafat Dj» avec la vidéo d’une minute 25 secondes montrant l’hélicoptère «tombé».

Elle a été partagée plus de 60 fois et cumule plus de 2200 vues et des centaines de commentaires. Plusieurs internautes ont précisé en commentaires qu’il s’agissait d’une vidéo datant de 2019.

Nouveaux avions acquis

Le mardi 9 août 2022, les autorités de la Transition, au cours d’une cérémonie officielle, ont présenté au public de nouveaux avions acquis pour les Forces de défense et de sécurité.

Suivant les commentaires sous la publication de ladite page Facebook, nous avons effectué une recherche sur Facebook avec les mots-clés «un hélicoptère tombé à Kati», les résultats ont conduit vers cette vidéo publiée le 19 janvier 2019 par la page du journal Le Figaro du Mali.

Nous avons aussi retrouvé un communiqué officiel du ministère de la Défense et des Anciens combattants en lien avec l’accident expliquant «qu’au cours d’un vol d’entraînement, un hélicoptère Z9 de l’Armée de l’Air a fait un atterrissage accidentel ce jour 19 janvier 2019 sur la place d’Armes de Kati.»

La cérémonie officielle du 9 août 2022 n’a enregistré aucun crash. Les nouveaux avions ont effectué des démonstrations en présence de journalistes, de web–activistes et plusieurs personnalités. «Nous avons vu 3 albatros, un casa et d’autres appareils faire des démonstrations, aucun incident n’a été enregistré», a expliqué à BenbereVerif le journaliste Seyba Kouyaté, qui était présent à la cérémonie.

Par Aliou Diallo

Commentaires via Facebook :