Ça se passe au Grin : Le cache-nez du président

Les membres du grin avouent ne rien comprendre de l’usage continuel du cache-nez par le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta. Ils pensent que le cache-nez est uniquement utilisé pour se protéger des maladies contagieuses, comme le coronavirus dont la transmission se fait par les microgouttelettes que l’on projette dans l’air, en respirant ou en parlant.

En se couvrant le nez et la bouche, jusqu’au menton, avec un masque, on limite la quantité de microgouttelettes que l’on projette autour de nous. Cependant, pour le cas du président, ce dont les membres du grin sont sûrs et certains, c’est que ce n’est pas à cause du coronavirus qu’il porte le masque. “Cette maladie n’est plus d’actualité, le virus a été totalement circonscrit partout dans le monde”, expliquent-ils.

Au grin, les membres font des analyses différentes sur la question. Certains affirment que le président est issu de l’unité de force spéciale, c’est pourquoi, il ne parvient pas à se débarrasser de l’habitude de couvrir son visage.

D’autres soutiennent plutôt qu’il n’aime pas beaucoup parler, d’où cette propension à se couvrir la bouche. Il y en a qui avancent l’hypothèse qu’il se protège de la grippe ou d’autres formes de contamination. Toutefois, les membres du grin souhaitent vraiment savoir pourquoi le président Assimi Goïta porte toujours le cache-nez.

Ibrahima Ndiaye

