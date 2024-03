Etant la ressource la plus importante d’une entreprise pour assurer son bon fonctionnement, les attentes du personnel doivent être une priorité absolue pour les chefs d’entreprise. La communication interne doit être transparente et fluide, afin d’éviter tout environnement de travail défavorable. Parmi les attentes les plus importantes et universelles, nous avons la reconnaissance. Dans notre chronique du jour, nous verrons comment la reconnaissance de travail est perçue par les employés au travail.

L’entreprise des ressources humaines, dénommée SHRM basée à Alexandria aux USA, a établi une enquête sur la perception de la reconnaissance par les employés d’une société industrielle américaine. L’étude a révélé que la quasi-totalité du personnel accordait une valeur inestimable à la considération et la gratitude des managers. Cette attitude stimule un environnement professionnel apaisant et sans stress. Le résultat de la dite enquête se présente comme suit :

Impact sur la productivité : Les employés qui reçoivent régulièrement de la reconnaissance pour leur travail sont jusqu’à 14% plus productifs que ceux qui n’en reçoivent pas.

Engagement des employés : 82% des employés affirment que la reconnaissance les rend plus heureux dans leur travail. De plus, ceux qui se sentent valorisés sont beaucoup plus susceptibles d’apporter des résultats concrets et satisfaisants. Epanouis et motivés, les tâches qui leur sont confié sont exécutées à plus de 100% avec détermination.

Rétention des talents : 68% considèrent que la reconnaissance est un outil important pour retenir les employés. Dans une sphère à rude concurrence, il n’est pas impossible de perdre ses meilleurs éléments. La conservation de ceux-ci doit être une priorité absolue.

Bien-être des employés : 37% des employés considèrent que la reconnaissance de leur travail est le moyen le plus important de les soutenir émotionnellement. Selon eux, l’estimation de la gratitude a une valeur bien plus élevée que celle de la valeur pécuniaire. Ce sont des gens qui se respectent beaucoup, et aimeront être traités comme tels. Ils sont très courtois et loyaux.

Influence sur le bonheur au travail : 81 % des employés se sentent heureux à travailler encore plus dur lorsque leur supérieur leur montre de l’appréciation pour leur travail.

Préférence en matière de reconnaissance : et, enfin, 60% des employés affirment que la reconnaissance qu’ils préfèrent est un simple merci. Eventuellement d’autres formes de reconnaissance existent bien et qui sont aussi appréciables comme : la promotion, l’opportunité de formation, les compensations, l’octroi d’une prime, la prise en charge de certaines dépenses familiales de certains etc…

Tout travail bien accompli mérite une reconnaissance. Et toute reconnaissance n’est pas forcément une récompense pour de nombreux employés. Qui comptent plus sur le respect, la considération. Ils n’ont pas besoin de grand-chose pour atteindre les résultats escomptés. Aussi un bon manager, se doit-il de cerner les centres d’intérêt de chaque employé afin de créer un environnement de travail épanoui, favorable et agréable.

