Cher grand-père…

Je suis triste. Le monde aussi est triste. Des larmes coulent. Des enfants pleurent et des femmes meurent. Encore une guerre. Ukraine ! Oui grand-père, la voie des armes résonne encore sur terre et à dimension mondiale. Ce n’est pas une guerre interne cette fois-ci mais un envahissement d’une puissance sur un autre Etat. Triste !

Oui triste grand-père ! Qu’il soit encore possible une guerre mondiale. Triste, qu’il soit encore acceptable et surtout applaudi que le monde aille en guerre. Qu’un autre Etat envahisse un autre et s’en accapare. Une guerre d’un Etat contre un pouvoir, un territoire et une population ! Quel nouveau mauvais comportement dans le monde. Combien les Etats faibles sans nucléaires deviendront sujets et vulnérables !

Voici pourquoi les puissances n’ont jamais cessé la course à l’armement. C’est juste pour pouvoir un jour dévorer le monde comme bon leur semble. Oui aujourd’hui, par les armes aucune puissance ne peut stopper une autre puissance. Le monde s’en sortirait handicaper à jamais. Du coup, c’est aussi un quitus pour ces puissances afin d’imposer leur volonté et par les mêmes armes.

Oui cher grand-père, si le droit, la logique et la diplomatie cèdent devant la force des armes dans un monde sensé civilisé, il ne reste plus d’espoir pour l’ordre mondial. Si le droit s’estompe, le faible devient l’esclave du fort. Tant les citoyens sont les sujets de droit au niveau national, de même les Etats sont sujets du droit international. Mais si on veut avoir une Onu et garder chacun sa puissance, voilà, dans quel monde nous serons.

Cher grand-père, la sûreté du monde et des Etats se trouve dans le respect du droit international, de la démocratie et des Républiques. Si nous devons tous être démocrates et républicains chez nous, les Etats se stabiliseront. Si tous les Etats respectent leurs engagements internationaux, le monde se stabilise. Mais si nous faisons triompher la force des armes sur la force des lois nous aurons toujours des prérogatives pour lesquelles renverser les pouvoirs et nos ‘’l’Alsace et Lorraine” pour entrer en conflit.

Cher grand-père, c’est déplorable que le monde aille devoir courser à un autre surarmement. Chaque puissance va vouloir être forte de telle sorte que le monde ne fasse que l’assister quand elle dévore un Etat souverain. Par fini, la meilleure garantie pour les Etats cessera d’être la constitution et les institutions, mais un central nucléaire. Dans un monde de 5000 ans de lutte civilisationnelle. Quel gâchis !

Cher grand-père, au lieu d’être content que la Russie envahisse l’Ukraine pour garantir sa sécurité, il faut avoir peur de ceux ou celle qui va envahir le Mali pour sa survie. N’applaudit jamais chez le voisin, ce que tu ne veux pas chez toi. Toutes les pratiques en dehors des normes acceptées par le monde, ont fait Jurisprudence. Le parrainage d’indépendance doit –il faire la joie de celui qui a des séparatistes chez lui ? Cher grand-père, aucune guerre n’a raison d’être, raison personne n’aura raison d’en mener une. Sur ce, à mardi prochain pour ma septième lettre.

Lettre de Koureichy

