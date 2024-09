Lettre à grand-père : Pas de buzz cette semaine !

Oui cher grand-père, nous venons de passer une semaine pas trop défroquée. Alhamdoulillah. Tout le monde va bien. La République officielle de Faso den djougou et de 5e Colonne va bien. Oui le pays de la diplomatie agressive. Tu renvoies mon ambassadeur, je renvoie ton ambassadeur. Sans langue de bois. La diplomatie à la nôtre ! Vive la Rue publique !

Oui grand-père ! Dieu merci ! Le forum chinois s’est bien passé. Le gâteau n’est pas assez gros mais bon, c’était pas mal. Les 54 pays d’Afrique vont se partager les 50 milliards de dollars. C’est vrai ! Si c’était au moins 54 milliards, personne n’allait prétendre à une grosse part plus que l’autre. Puff un milliard de dollars et sur trois ans ! Chaque pays !

Bon oui grand-père, désormais c’est ainsi. Les forums, d’habitude les Etats vont en appui aux entreprises nationales pour des réseautages sains et protégés. Maintenant, les gouvernements aussi qui cherchent leurs parts dans le gâteau. Chacun pour soi, Dieu pour l’Etat. Bon il faut se taire hein. Sinon, un confondant “Etat-Pays”, viendra dire qu’on est apatride.

Bon grand-père ! Comme je t’ai dit dès le début, pas de buzz la semaine dernière. Et là où je t’écris cette lettre, ma 265e lettre, pas de buzz. Aucun. Tout semble normal. Insécurité et insécurité. Je voulais dire, crise politique mais le gouvernement qualifie tout d’insécurité. Tout est terrorisme! Point. Et toute lecture contraire est apatride.

Oui grand-père ! La lecture doit être militaire, pardon patriotique ! Les politiques diront, crise sécuritaire et politique pour explorer d’autres voies et moyens. Nous, on ne veut pas cela. On soutient les autorités, on voit comme les autorités et on dit que ce que disent les autorités. Obligatoirement. C’est ça l’autoritarisme, pardon, le patriotisme. J’allais dire.

C’est une guerre et seul le militaire est indispensable pour résoudre le problème. Il faut un président militaire ! Un ministre d’Etat militaire ! Une Assemblée nationale à majorité et présidée par un militaire. Le problème n’aura et ne peut avoir qu’une issue militaire. Le tout chapeauté par un peuple militairement patriotique. Qui veut et ne souhaite que la guerre.

Et c’est décidé ainsi, aucune brèche de lecture politique ou socioéconomique ou juridique n’est tolérée. Même avec le risque d’ouvrir un front “Otan-tique”, authentique, plutôt. Il faut aller. Tout ce qui peut maintenir le pouvoir, pardon le pays, j’allais dire, est bon. Il le faut. Pensons militaire avec armes et feu. Jamais politique ! C’est ça le “patriotisme” !

Bon cher grand-père, je ne vais pas être long pour cette 265e lettre. Pénible de parler de sujets aussi tabous que la politique. Surtout qu’aucun buzz défroqué n’existe aujourd’hui. Il faut savoir se taire, pour ne pas entendre d’où l’on vient. Et c’est officiel ! Maintenant, que le voisin n’ait pas la grosse part du gâteau chinois plus que nous, c’est mon combat.

A mardi, inch Allah !

Lettre de Koureichy

