Congrès ordinaire de l’ADEMA-PASJ : Marimantia DIARRA élu président pour cinq ans

Le Centre international de conférences de Bamako (CICB) a abrité, les 16, 17 et 18 octobre 2021, le 6ème congrès ordinaire de l’Alliance pour la démocratie au Mali-Parti africain pour la solidarité et la justice (Adema-PASJ). Au terme des travaux, les congressistes ont élu Marimantia DIARRA, membre du Conseil national de transition (CNT), comme Président du parti des abeilles pour un mandat de cinq ans. Il succède à ce poste, le Pr. Tiémoko Sangaré. Fraichement élu, le nouveau président Marimantia DIARRA a promis d’œuvrer pour le rayonnement du parti sur l’échiquier politique national et international. «Nous remercions tous les militants et militantes qui nous ont fait l’insigne honneur de nous porter à ces responsabilités », a-t-il dit.

Initialement prévu pour 48 heures, il a donc fallu 72 heures pour permettre au Parti Adema-PASJ d’élire un nouveau président. Les ténors du parti avaient du mal à accorder leurs violons. Mais au finish, Marimantia DIARRA a été élu à la tête du parti pour un mandat de 5 ans. Il remplace le Pr. Tiémoko Sangaré à ce poste. Fraichement élu, le nouveau président Marimantia DIARRA a promis d’œuvrer pour le rayonnement du parti sur l’échiquier politique national et international. «Nous remercions tous les militants et militantes qui nous ont fait l’insigne honneur de nous porter à ces responsabilités », a-t-il dit. Le président d’honneur du parti, Pr. Dioncounda Traoré, ancien président de la Transition au Mali, a invité les nouveaux dirigeants de l’Adema Pasj à ne pas faillir. « Je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de chance et de réussite dans tout ce que vous entreprendrez pour le peuple Adema, pour le Mali et pour l’Afrique », a-t-il dit. Quant au président sortant, Pr. Tiémoko Sangaré, il a souhaité que le parti puisse continuer en accord avec ses valeurs fondatrices, que le parti puisse répondre aux attentes de la population malienne.

Né dans le cercle de Diéma en 1948, Marimantia DIARRA est professeur d’enseignement supérieur de classe exceptionnelle et Ancien Secrétaire général de l’Adema-PASJ. Jusqu’à son élection à la tête du parti, il était le 3ème vice-président du parti. Il fut Ministre du Plan et de l’Aménagement du Territoire pendant plusieurs années ; Directeur général du Projet de Gestion des Ressources Naturelles (PGRN) du Mali de janvier 1993 à décembre 2002 ; Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé du Plan de 2002 à 2004 ; Vice-président du Comité national du crédit de 2002 à 2007 ; Membre suppléant de la Conférence des Ministres chargés des Finance de la zone franc d’octobre 2002 à septembre 2007 ; Ministre du Plan et de l’Aménagement du Territoire du Mali de Mai 2004 à septembre 2007 ; Président du Conseil d’administration de la Banque Commerciale du Sahel (BCS-SA) depuis septembre 2008. Marimantia DIARRA a fait de nombreuses consultations au profit de structures nationales, des Organisations non gouvernementales et des institutions internationales (FAO, Banque Mondiale, PNUD, UNSO, inter-coopération suisse, ACDI, etc.). Il a eu son Doctorat en « Géographie et Aménagement» à l’Université de CAEN/France en 1985. Il a également un Diplôme d’études supérieures spécialisées en «Science et techniques régionales de l’environnement et de l’aménagement (DISTREA)» à l’Université de CAEN/France en 1983, une Maîtrise en Histoire et Géographie à l’Ecole Normale Supérieure (ENSUP) en 1977. Il est Secrétaire général de la section Adema de Diéma, 3ème vice-président du comité exécutif de l’Adema-Pasj et actuel président du parti depuis le 18 octobre 2021. Marimantia DIARRA est membre du Conseil national de transition-CNT- (Organe législatif de la transition).

Aguibou Sogodogo

