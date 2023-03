Conquête de Koulouba : Modibo Sidibé à Néguéla, Néguébabougou et Ouoloni pour partager sa vision pour le bien-être des Maliens

Le président du parti des Forces Alternatives pour le Renouveau et l’Emergence (FARE-ANKA WULI), Modibo Sidibé, soutenu par un mouvement, a été accueilli avec faste, le samedi 11 mars 2023, à Néguéla, Néguébabougou, Ouloni par les femmes, les autorités traditionnelles, les jeunes, les enfants, sous les sons des instruments de musique de la contrée. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la tournée que ledit mouvement s’est imposée pour permettre à celui qui répond, à leurs yeux, à tous les critères aujourd’hui pour diriger le Mali au terme de la transition. A l’occasion, l’ancien premier ministre du Mali, Modibo Sidibé, a invité les populations à soutenir la transition qui a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles pour sortir le Mali de cette situation.

Dans les trois villages (Néguéla, Néguébabougou, Ouloni) sillonnés où sont pratiqués l’agriculture et l’élevage, le constat qui se dresse est que les populations semblent avoir les mêmes soucis. Elles ont évoqué à leur hôte du jour, des difficultés communes. Il s’agit de l’épineuse question de centres de santé, d’eau, d’activités génératrices de revenus (maraîchage, formation professionnelle), du chômage des jeunes, des routes pour soulager les souffrances des populations de Bosofala. L’illustration parfaite de ces soucis, c’est qu’à Néguébabougou, il a été demandé de construire un centre de santé, un second cycle. Interrogées sur leur affinité avec le probable candidat de Fare Anka wuli lors des prochaines élections, les populations desdites contrées ont mis l’accent sur les actes que Modibo Sidibé a posés au haut sommet de l’Etat. « C’est cela qui nous pousse à l’accueillir et à l’accepter …», a déclaré Yacouba Traoré, un des conseillers du chef de village de Néguébabougou . Cette sortie du président Sidibé coïncidait avec les festivités du 8 Mars à Néguéla. Il n’a pas manqué de magnifier la femme malienne. « Le prétexte de la bonne occasion, c’est le 8 mars, la fête des femmes ; journées des femmes ; un moment pour célébrer la femme. Mais je crois qu’un jour ne suffit pas. C’est chaque jour qu’on doit célébrer la femme, notamment ici, en raison de sa place, en raison de tout ce qu’elle fait dans notre société. Elles doivent être magnifiées pour dire combien elles sont importantes pour nous, pour notre économie et pour notre pays. C’est une des raisons pour lesquelles je suis là », a déclaré avec satisfaction Modibo Sidibé. Ayant pris connaissance des difficultés auxquelles les populations des trois villages sont confrontées, il a promis de travailler pour relever les défis. « Ce fut vraiment un plaisir de venir sur le terrain, faire des constats dans le maraichage, dans le jardinage, dans tout ce qui peut faire la production rurale et donc l’économie rurale, et qui va participer à l’économie si nous faisons l’effort pour aménager, pour encadrer, pour fournir les moyens et les équipements qu’il faut, on aura ce que nous cherchons en matière de souveraineté alimentaire», a-t-il indiqué.

Modibo Sidibé appelle à soutenir les militaires et la transition

Au cours de cette visite, Modibo Sidibé a appelé la population à soutenir la transition. «Quand je dis qu’il faut soutenir les militaires, c’est en tant qu’institution que nous devons soutenir. Nous devons soutenir parce que nous avons besoin, comme aujourd’hui, que ce centre soit supporté, que sa détermination se nourrisse de notre détermination à nous tous. Nous avons besoin d’union solide. C’est cela le sens de cet appel», a expliqué Modibo.

« Je pars satisfait de l’accueil, de la façon dont nous avons discuté. On est venu ici savoir, qu’est ce qu’ils pensent ? Qu’est-ce qu’ils veulent ? On ne peut pas prétendre vouloir faire le bonheur des gens à leur place. Il faut aller à la base pour en parler avec eux, pour recueillir directement d’eux. Ce sont ces contacts là qui me permettent d’agir, de faire une réflexion, conformément au programme de toute notre équipe et de pouvoir trouver avec eux les formules les plus justes possibles», a indiqué Modibé Sidibé. Enfin, il a remis des soins médicaux aux populations pour témoigner sa solidarité à leur endroit. Dieu faisant bien les choses, sa sortie a coïncidé avec la naissance d’une fille à Néguébabougou à qui on a donné le nom de sa femme, Sidibé Asatou Thiam.

HADAMA B. FOFANA

