Le Conseil des Ministres s’est réuni en session ordinaire, le mardi 25 juillet 2023, dans sa salle de délibérations au Palais de Koulouba, sous la présidence du Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’Etat.

A l’ouverture de la Session, le Président de la Transition, Chef de l’Etat a félicité le Premier ministre, Chef du Gouvernement et l’ensemble des membres du Gouvernement pour la promulgation de la nouvelle Constitution ;

Après examen des points inscrits à l’ordre du jour, le Conseil a :

– adopté des projets de texte ;

– et entendu des communications.

AU CHAPITRE DES MESURES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

1. Sur le rapport du ministre de l’Economie et des Finances, le Conseil des Ministres a adopté un projet de loi portant modification de la Loi n°2022- 051 du 13 décembre 2022 portant loi de finances pour l’exercice 2023.

Le projet de loi modifie la loi de finances de l’exercice 2023 pour tenir compte, notamment :

– du ralentissement de l’activité économique et de la hausse des prix dus aux perturbations intervenues dans le fonctionnement de l’économie à la fois sur le plan international et national ;

– de nouvelle annonce d’appui budgétaire et de l’encaissement de recettes exceptionnelles ;

– des dépenses supplémentaires en matière de charges salariales, de sécurisation du territoire national et de soutien à l’économie.

La modification des recettes budgétaires porte sur l’inscription de recettes additionnelles d’un montant de 32 milliards 880 millions de francs CFA et le report des ressources disponibles sur le compte d’affectation spéciale, dénommé fonds pour le Développement Durable pour un montant de 71 milliards 688 millions de francs CFA.

La modification des dépenses budgétaires concerne la prise en compte de nouvelles charges se chiffrant à 262 milliards 568 millions de francs CFA et l’annulation de certaines inscriptions initiales à hauteur de 164 milliards de francs CFA.

Les recettes budgétaires s’élèvent à 2 304 milliards 475 millions de francs CFA dans la loi de Finances rectificative contre 2 199 milliards 908 millions de francs CFA dans la loi de Finances initiale, soit une augmentation de 104 milliards 568 millions de francs CFA.

Les dépenses se chiffrent à 2 994 milliards 470 millions de francs CFA dans la loi de finances rectificative contre 2 895 milliards 903 millions de francs CFA dans la loi de Finances initiale, soit une augmentation de 98 milliards 568 millions de francs CFA.

La loi de Finances rectifiée dégage un déficit prévisionnel de 689 milliards 995 millions de francs CFA contre 695 milliards 995 millions de francs CFA dans la loi de Finances initiale, soit une diminution de 6 milliards de francs CFA.

2. Sur le rapport du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Conseil des Ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l’organisation et aux modalités de fonctionnement du Centre d’Intelligence Artificielle et de Robotique du Mali.

Le Mali, à l’instar des autres pays, vit au rythme des progrès de la technologie, de l’information et de la communication. En cette ère d’innovation, le développement des systèmes intelligents fait que l’intelligence artificielle et la robotique s’imposent dans tous les domaines d’activités, notamment la santé, l’éducation, l’emploi et la sécurité.

Ainsi, depuis plus deux décennies, notre pays a lancé une série de réformes structurelles dont celle de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique fondée sur une stratégie cohérente et volontariste de développement des ressources humaines et des savoirs ainsi que sur l’amélioration du cadre et des outils de travail.

Dans ce cadre, le lancement en 2011 du Fonds Compétitif pour la Recherche et l’Innovation Technologique a permis de consolider des acquis enregistrés, notamment dans les domaines de la recherche agricole, de la santé humaine et animale, de l’énergie, du bâtiment et des travaux publics.

Ces résultats, en dépit des difficultés que connaissent la recherche et l’innovation, prouvent à suffisance que notre pays dispose d’un capital scientifique et technologique qu’il convient d’orienter vers de nouveaux défis.

Pour cela, le Centre Collaboratif pour l’Education en Robotique et en Intelligence Artificielle a été créé en 2017. Il a permis de former des dizaines de jeunes qui ont participé avec succès à plusieurs compétitions au niveau international en remportant des trophées parmi lesquels le premier prix du concours de développement d’applications UNESCO-INDIA-AFRICA en novembre 2022, en Inde.

Au regard de ces prouesses, conformément aux recommandations des Assises Nationales de la Refondation et à la vision du Président de la Transition, Chef de l’Etat, les autorités ont décidé d’initier le projet de création d’un pôle d’excellence pour prendre en charge l’initiation des jeunes et les questions de recherche et de formation en Intelligence Artificielle et en Robotique.

Les projets de texte adoptés créent, sous la forme d’un Etablissement public à caractère scientifique et technologique, le Centre d’Intelligence Artificielle et de Robotique du Mali avec pour mission d’assurer des activités de recherche et de développement et la formation dans le domaine de l’intelligence artificielle et de la robotique.

AU CHAPITRE DES COMMUNICATIONS

1. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne a informé le Conseil des Ministres du sacre de la sélection U-16 filles de basketball au Championnat d’Afrique Afrobasket/FIBA2023.

La Sélection nationale U-16 Filles de Basketball a remporté la médaille d’or avec le titre de championne d’Afrique, Afrobasket /FIBA 2023, le 22 juillet 2023.

Ce sacre porte à huit (08) le nombre de trophées remportés de façon consécutive, depuis la première édition de cette compétition continentale en 2009.

Dans le même registre, la sélection nationale U-16 garçons s’est classée 3ème avec la médaille de bronze lors de la même édition.

Cette performance honore, une fois de plus, notre pays et qualifie les deux équipes à la Coupe du Monde U-17, édition 2024.

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat a adressé ses vives félicitations aux joueurs et à leurs encadrements pour cet exploit qui hisse, encore une fois, le Mali sur le toit du basket continental et suscite la fierté de toute la nation résolument engagée dans la promotion et le rayonnement international du Mali.

2. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des Ministres :

a. du démarrage de la campagne de Chimio-Prévention du Paludisme Saisonnier chez les enfants de 3 à 59 mois et ceux de 5 à 10 ans édition 2023.

La Chimio-Prévention du Paludisme Saisonnier est une stratégie qui consiste à administrer des médicaments antipaludiques à dose curative aux enfants sains de 3 à 59 mois et ceux de 5 à 10 ans pendant la période de haute transmission, généralement de juillet à novembre pour prévenir le paludisme.

Elle a pour objectif :

– de réduire le nombre de cas de paludisme simple et grave ;

– de réduire le nombre d’hospitalisation dû au paludisme ;

– de réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans liés au paludisme ;

– de réduire la mortalité des enfants de 5 à 10 ans liés au paludisme.

Le lancement de la campagne de Chimio-Prévention du Paludisme Saisonnier, couplé au dépistage de la malnutrition chez les enfants, est prévu le 27 juillet 2023 dans le District sanitaire de Kalabancoro.

Cette campagne 2023 organisée, en 4 passages, vise à traiter par passage 3 million 755 mille 393 enfants de 3 à 59 mois et 249 mille 168 enfants de 5 à 10 ans.

b. de l’évolution de la maladie à Coronavirus marquée par une stagnation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente.

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat a, cependant, appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie.

Bamako, le 25 juillet 2023

Le Secrétaire général du Gouvernement,

Mahamadou DAGNO

Officier de l’Ordre national

