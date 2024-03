Les jours ou même les heures du Dr Choguel Kokalla Maïga sont-ils comptés à la primature ?

Même si ce ne sont que des rumeurs, qui font état d’une motion de censure en préparation contre le Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, il faut reconnaître qu’il souffle à Bamako un air visant à faire tomber le chef du gouvernement.

En effet, les graves contestations politiques que le PM ne cesse d’essuyer depuis plusieurs semaines et les abondantes critiques fusant contre lui au sein même du gouvernement plaident en faveur de son éviction. Mais, le chef de l’Etat et ses proches collaborateurs du pouvoir militaire vont-ils agir dans ce sens ? Rien n’est exclu. Surtout que la soirée du dimanche 24 mars bruissait de rumeurs folles selon lesquelles Choguel auArait été convoqué à Kati, à la résidence du chef de la Transition, le Col Assimi Goïta, pour des « explications ».

Ce qui est sûr, c’est que les plus hauts dirigeants de la Transition savent désormais que le chef du gouvernement ne rassemble plus les Maliens, encore moins ses alliés politiques de premier plan. En tireront-ils les conséquences en limogeant Choguel, l’un des Premiers ministres les plus clivants et les plus populistes de l’histoire du Mali moderne. Les prochains jours le diront.

Boubou SIDIBE/maliweb.net

