Ambassade des Etats-Unis au Mali : Communiqué de presse : L’Ambassadeur des États-Unis, Rachna Korhonen, présente ses lettres de créance

BAMAKO, le 17 mars 2023: Son Excellence Rachna Korhonen, Ambassadeur des États-Unis d’Amérique auprès de la République du Mali, a présenté ses lettres de créance à Son Excellence le président de la transition, Assimi Goita, le 16 mars 2023 au palais présidentiel de Kolouba à Bamako.

L’Ambassadeur Korhonen a été confirmé par le Sénat américain le 13 décembre 2022 et elle a prêté serment en tant qu’Ambassadeur auprès de la République du Mali le 22 décembre 2022. Madame l’Ambassadeur est arrivée à Bamako le 18 janvier 2023.

« C’est un immense honneur pour moi de servir en tant qu’Ambassadeur des Etats-Unis au Mali. Que ce soit dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la préservation culturelle ou de la réforme politique, les États-Unis et le Mali ont des partenariats de longue date que je suis fière de poursuivre. Les Etats-Unis demeurent résolus à travailler avec le Mali, ‘Toujours Ensemble’, pour réaliser la paix, améliorer la santé et la prospérité. », a déclaré l’Ambassadeur Korhonen.

Rachna Korhonen est Diplomate de carrière et cadre supérieur du Service Diplomatique, ayant le grade de Conseiller. Elle a précédemment occupé le poste de Directrice exécutive des Bureaux exécutifs combinés du Bureau des affaires du Proche-Orient et du Bureau des affaires de l’Asie du Sud et du Centre du Département d’État. Avant cela, Mme Korhonen était Consule générale et Administrateur principal du Consulat des États-Unis à Dhahran, au Royaume d’Arabie saoudite. Elle fut également Directrice administrative de l’ambassade des États-Unis à Colombo, au Sri Lanka et, à Washington, elle a occupé le poste d’Assistante spéciale du Sous-secrétaire pour le Management. Elle a également été affectée à l’Ambassade des États-Unis au Koweït et au Consulat général des États-Unis à Mumbai, en Inde.

Mme Korhonen est titulaire d’un diplôme de License de l’Empire State College. Elle parle le hindi, le français, le finnois et l’arabe. En plus de multiples récompenses pour ses performances, elle a reçu le prix “Expeditionary Service Award” du Département d’État.

