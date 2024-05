A la demande du Groupe africain, Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a eu une rencontre d’échanges, le lundi 20 mai 2024, avec le corps diplomatique africain accrédité au Mali présidé par l’ambassadeur du Royaume du Maroc, Driss Isbayène.

Cette rencontre a été un cadre d’entretien direct et fraternel sur les derniers développements de l’actualité nationale, les défis et enjeux liés à la situation politique et institutionnelle dans la sous-région ainsi que la question de l’unité africaine dans un contexte de célébration le 25 mai, de la Journée de l’Afrique.

L’organisation du Dialogue inter-malien pour la paix et la réconciliation nationale ; la tenue, le 17 mai 2024 à Niamey, de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Alliance des Etats du Sahel, préparatoire au sommet des chefs d’Etat ; le processus politique pour le retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé au Mali ; la nécessité de renforcer la coopération et la solidarité africaines face aux défis actuels sont autant de sujets qui ont retenu l’attention des participants.

A travers la doyenne, Mme l’ambassadeur du Tchad et le président en exercice du Groupe africain, l’ambassadeur du Maroc Driss Isbayène, les ambassadeurs ont souligné avec satisfaction l’organisation réussie du Dialogue inter-malien avant de renouveler la solidarité et le soutien de leurs pays aux efforts importants des autorités de la Transition dans le cadre de la stabilisation et de la sécurisation du Mali.

