Le Secrétaire d’État parlementaire d’Allemagne : «Nous sommes prêts à vous accompagner»

Le Secrétaire d’État parlementaire d’Allemagne, Thomas Silberhorn, en visite dans notre pays, s’est entretenu, hier après-midi, avec le président de la Transition, Bah N’Daw et le vice-président, le colonel Assimi Goïta. Des rencontres qui lui auront permis de mieux cerner les priorités des autorités en charge de la gestion de la Transition.

L’entrevue de Thomas Silberhorn avec le chef de l’État a, en effet, porté sur les missions assignées à la Transition, qui portent notamment sur l’organisation des élections et des reformes politiques et institutionnelles. Des processus que l’Allemagne est prête à accompagner. «Nous sommes prêts à vous assister, à vous accompagner», a-t-il déclaré.

Aussi, Thomas Silberhorn a assuré l’engagement de son pays à préserver et consolider la «profonde et fiable relation» entre nos deux pays. Lors de son échange avec le chef de l’État, le Secrétaire d’État parlementaire d’Allemagne a noté une «compréhension commune» des enjeux. Et dès lors, a-t-il estimé, il revient à l’Allemagne et plus globalement à l’ensemble de la communauté internationale de contribuer à la réussite de cette phase cruciale pour le Mali.

Déjà, la première force économique de l’Union européenne apporte un appui fort précieux au Mali dans le domaine de la défense. Actuellement, il a plus de 1.000 soldats allemands sur le sol malien, qui aident notamment à la qualification des Forces armées maliennes (FAMa).

Le changement de régime avait entraîné une suspension des activités dans ce domaine. Mais, depuis la semaine dernière, «il a été décidé, au niveau de l’Union européenne, de recommencer nos activités de formation et d’entrainement des forces maliennes», a confié le Secrétaire d’État. Et dans le domaine du développement, le pays d’Angela Merkel entend réajuster ses efforts pour les adapter aux priorités de la Transition.

