Son Excellence Monsieur Abdoulaye DIOP, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a reçu en audience, ce jeudi 21 mars 2024, Monsieur LIU Yuxi, Représentant Spécial du Gouvernement Chinois pour les Affaires Africaines, en visite d’amitié et de travail au Mali.

Lors de cette audience, le Ministre DIOP et son distingué Hôte ont passé en revue les axes stratégiques de la coopération bilatérale, notamment dans ses dimensions politique, militaire, économique et énergétique, tout en insistant sur l’urgence de la mise en œuvre des projets de développement convenus dans ces domaines prioritaires. Ils ont également évoqué plusieurs autres questions d’intérêt commun, y compris les derniers développement de l’actualité nationale et sous-régionale.

Par la même occasion, ils ont salué l’excellence du partenariat sincère et stratégique, marquée par un soutien mutuel et une coopération dynamique et diversifiée, avant de souligner la nécessité d’œuvrer davantage à la consolidation des relations d’amitié et à la promotion des liens bilatéraux à la hauteur des potentialités des deux pays, et ce, conformément aux ambitions des plus hautes Autorités et aux aspirations des populations respectives.

Bureau de l’Information et de la Presse/MAECI.

