EMAN :‘’Enfin, nous réitérons notre engagement inébranlable et notre disponibilité constante en faveur des initiatives visant à assurer la paix, la sécurité et la stabilité au Mali et dans le Sahel »

Selon une déclaration faite par le président Makan Kanoute du Mouvement Ensemble Pour un Mali Nouveau Le Mouvement Ensemble Pour un Mali Nouveau(EMAN) en protestation contre le soutien de l’Ukraine au terrorisme dans le Nord du Mali relative aux récentes attaques contre les Forces armées de défense et de sécurité du Mali à Tin Zaouatène, son mouvement réaffirme son engagement patriotique aux autorités de transition.

Pour l’EMAN, c’est avec stupeur et consternation qu’ils ont appris les violentes attaques survenues à Tin Zaouatène le 02 Août 2024 ayant entrainé de nombreuses pertes en vie humaine avec son corolaire de déplacés internes et plusieurs dégâts matériels.

Et que pendant que le peuple malien pleurait ses morts et s’apprêtait à faire son deuil ; voilà que Monsieur Andriy Yusov, Porte-parole de l’agence ukrainienne de renseignement militaire, a avoué l’implication de l’Ukraine dans cette attaque lâche, traite et barbare. Comme si cela ne suffisait pas, Monsieur Yurii Pyvovarov, Ambassadeur de l’Ukraine au Sénégal a ouvertement et sans la moindre équivoque, affiché le soutien de son pays au terrorisme international, particulièrement au Mali.

Pour ces raisons, EMAN déplore le silence assourdissant de la communauté internationale vis à vis de cette apologie de la terreur contre les forces de défenses d’un pays qui mènent une lutte acharnée contre le terrorisme qui menace la sécurité sur son territoire et dans tout le Sahel. Pire, dans leurs commentaires, ces officiels ukrainiens ont annoncé d’autres « résultats » à venir.

Pour le Président de l’ENAM M Makan Kanoute, ces affirmations sont d’une extrême gravité, n’ayant fait l’objet d’aucun démenti officiel ni d’une condamnation de la part des autorités ukrainiennes, et démontrent un soutien officiel du Gouvernement ukrainien au terrorisme en Afrique, au Sahel et plus précisément au Mali. Leur mouvement exprime sa profonde préoccupation face à ce constat accablant ; le condamne fermement et déplore l’attitude des dirigeants ukrainiens dont la velléité affichée n’a pour autre but que de saboter les efforts de stabilisation du gouvernement malien. En outre, cette agression entretenue par l’Ukraine s’inscrit dans le schéma plus large de certains acteurs qui soutiennent activement et instrumentalisent les groupes armés terroristes, coalisés à des groupes rebelles, à des fins hégémoniques et néocoloniales et pour briser la dynamique d’émancipation, de reconquête de la souveraineté et de développement socio-économique enclenchée par le Mali en particulier et par la Confédération des Etats du Sahel (AES) en général. C’est pour cela qu’il condamne vigoureusement leur attitude et en appelle les pays amis et partenaires du Mali à en faire autant car il y va de la sécurité du Sahel, de la paix dans la région Ouest Africaine.

« Saluant les déclarations de l’état Malien, Nous réaffirmons notre attachement indéfectible à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Mali. Nous réaffirmons le droit de tout État souverain de déterminer son propre avenir et ses dispositions en matière de sécurité. Nous rappelons que toute ingérence étrangère dans les problèmes internes du Mali ne fera que renforcer l’escalade des tensions dans le nord du pays enfin, nous réitérons notre engagement inébranlable et notre disponibilité constante en faveur des initiatives visant à assurer la paix, la sécurité et la stabilité au Mali et dans le Sahel. » Conclut ’il dans sa déclaration de soutien M Makan Kanoute.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

