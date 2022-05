Le Mémorial Modibo Kéita a servi de cadre, le 10 mai 2022, au point de presse du « noyau » fondateur de Espoir Mali Kura (EMK). Il s’agit notamment de Tiéméko Mahamane Maïga, Honorable Bouba Traoré, Aliou Sankaré, Abdarahamane Douah Sissoko, Ibrahim Ikassa Maïga, Abdel Kader Maïga. «Nous avons organisé ce point de presse pour rétablir la véracité des faits, de l’histoire, pour reprendre en main Espoir Mali kura», ont-ils fait savoir en bloc dans une déclaration commune lue par Tiémoko Mahamane Maïga, avant de lire la lettre qui démet le coordinateur de EMK, Cheick Oumar Sissoko de ses fonctions, et qui dissout le comité de pilotage dans sa forme actuelle.

Nous, indique la lettre, membres du «noyau» fondateur de Espoir Mali Kura, reconnaissons que nous avons constitué avec Cheick Oumar Sissoko, Pr. Clément Dembélé et une autre personnalité, qui garde l’anonymat, un groupe de neuf membres appelé «noyau». « Nous confirmons que c’est bien le noyau qui s’est investi pour fonder « Espoir Mali kura » ; que chaque membre du noyau est membre légitime de Espoir Mali kura à travers lui ; Notons que Cheick Oumar Sissoko a pris ses distances vis-à-vis du noyau pour s’adonner à un travail fractionnel permanent ; que Cheick Oumar Sissoko a déclaré devant la jeunesse EMK, le comité scientifique et le comité de pilotage, qu’il ne connait point le noyau dont il avait été coordinateur ; que Cheick Oumar Sissoko a délibérément refusé de participer aux réunions du noyaux (4), convoquées pour débattre de la situation et systématiquement, qu’il a volontairement créée ; que Cheick Oumar Sissoko réclame la rupture avec la transition et est résolument engagé auprès de partenaires avec lesquels il partage la même vision ; que Cheick Oumar Sissoko a trahi la lutte de EMK et du noyau », précise le communiqué.

Au regard de tout ceci, précise l’annonce, nous, membres du noyau fondateur de EMK, déclarons solennellement : la non reconnaissance du noyau signifie la démission de EMK et nous l’entérinons de fait. Le communiqué indique que pour compter de ce jour 10 mai 2022, Cheik Oumar Sissoko est démis de ses fonctions de coordinateur de EMK ; le domicile de Cheick Oumar Sissoko est désaffecté comme siège de EMK ; le comité de pilotage est dissout dans sa forme actuelle ; le noyau assurera l’intérim jusqu’à la mise en place d’un nouvel organe de gestion.

Avant cette déclaration liminaire, le Pr. Ibrahim Ikassa Maïga, non moins Ministre de la Refondation, est intervenu pour situer les faits dans leur contexte. Il a, au nom du noyau, indiqué qu’ils déplorent le fait que Cheick Oumar Sissoko ait personnalisé la lutte. «Je crois que Cheick Oumar Sissoko n’a pas digéré qu’il ne soit pas le premier ministre. A EMK, nous l’avons soutenu pour qu’il soit à la primature. Mais nous n’avons pas pu, n’étant pas ceux qui ont nommé ou fait le choix. Nous avons tout fait pour qu’il soit à la primature, mais sans succès. Sinon, si la nomination venait de nous, qui d’autre allions nous mettre à la primature si ce n’est pas lui, ayant été nommé coordinateur de notre regroupement à l’unanimité ? Il fallait accepter son destin. Entre temps, il a suspendu sa participation au comité stratégique du M5-RFP, mais sans quitter sur le groupe whatsApp du comité stratégique du M5-RFP. Et il coïncidait les réunions de EMK à celles du M5-RFP pour nous poser des problèmes. Comme lui, si nous démissionnions, nous aurions trahi le peuple qui s’est mobilisé après notre appel du 14 mai 2020, pour sauver le Mali, pour refonder le Mali. En se retirant, nous serions la cause de l’affaiblissement de cette lutte, nous aurions trahi. C’est pourquoi nous disons non. Nous soutenons cette transition jusqu’à terme pour que la refondation que nous avons demandée soit faite », a fait savoir Ibrahim Ikassa Maïga. Autre poignard de Cheick Oumar Sissoko à EMK, ajoute Ikassa Maïga, c’est quand j’ai été nommé ministre de la refondation, porte feuille qui est dans notre appel, il a fait un communiqué au forceps que EMK n’a ni de près, ni de loin été associé ou informé dans la formation du gouvernement, alors que moi je suis membre de EMK.

Hadama B. FOFANA

