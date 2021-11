Future présidentielle au Mali : Plusieurs partis politiques donnent l’espoir à Aliou Boubacar DIALLO

Ce dimanche 7 Novembre 2021, environ une trentaine de Partis Politiques, se sont donné rendez-vous au siège social du Parti ADP-MALIBA, pour une plateforme de soutien à Monsieur ALIOU BOUBACAR DIALLO. L’homme d’Affaires Malien, devenu Politique, avait fait son baptême de feu, en 2018, par sa participation à la présidentielle.

Classé troisième, face aux candidats de grands et vieux Partis politiques déjà existants, le candidat de L’ADP-MALIBA, venait ainsi, de marquer la scène politique. Aussi, il prenait désormais le statut de grand Leader Politique, et son Parti Politique ADP-MALIBA, est par conséquent devenu, l’une des grandes forces politiques de la scène nationale, après le RPM et l’URD.

Pour ce qui est véritablement de la prochaine présidentielle, tout observateur averti, peut soutenir que monsieur ALIOU BOUBACAR DIALLO fait partie de sérieux candidats potentiels. Déjà, avec le bouleversement de la scène politique, depuis le 18 Août 2020, ayant entraîné la chute du régime IBK, qui était d’ailleurs le favori, les données ont bien changé.

Il est à noter, qu’il est généralement difficile à un régime renversé par des militaires, de succéder à une Transition. Un autre point important à mentionner, est le malheur qui a durement frappé le Parti URD. Le décès inattendu de Soumaïla CISSÉ, a laissé un grand vide au sein de l’URD. D’ailleurs, la question de sa succession divise pour l’instant le Parti. À la faveur de ce qui précède, le Parti ADP-MALIBA, constitue à l’heure actuelle, le sérieux prétendant. Et pour donner un sens à sa position, et surtout, augmenter ses chances, le Parti a pu convaincre plusieurs Partis politiques, aux fins d’une vision commune sur la prochaine présidentielle.

Ainsi, ce dimanche 07 Novembre, L’ADP-MALIBA a accueilli, à son siège social de Bamako, ses futurs alliés pour la conquête de la magistrature suprême qui est la présidence de Koulouba. Et oui, en Politique, il faut savoir anticiper sur les évènements ! Une telle Alliance de soutien à ALIOU BOUBACAR DIALLO, pourrait bien renforcer la confiance et garantir l’espoir. Tout se passera dans les urnes, et pour cela, il faut nécessairement créer les conditions de son Électorat.

Les Partis signataires de l’alliance, sont déjà une base sur laquelle il faut compter. Il faudra davantage multiplier de telles initiatives politiques, pour la prochaine victoire.

Monoko Toaly,

Expert International en Communication et Marketing Politique

