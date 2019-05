Résolument engagé sur le chantier du développement social et de l’action humanitaire la reconduction de l’ex-ministre de la Solidarité et de l’Action Humanitaire, Hamadoun Konaté, dans le gouvernement Dr Boubou Cissé, n’a été que justice. Nouveau tenant du portefeuille de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, à la surprise générale, le ministre Konaté s’est retrouvé avec la portion congrue des services et directions relevant de son ministère. Cela, à la suite de la publication du décret instituant la répartition des services publics des départements ministériels. Il y’a bien diable dans les détails !

En effet, à la faveur de la mise en place du nouveau gouvernement dirigé par Dr Boubou CISSÉ, quelques anciens ministres ont été reconduits sans surprise. Parmi ceux-ci, le ministre Hamadoun Konaté, en poste depuis 2013 à la tête du ministère de la Solidarité et de l’action Humanitaire.

Sans nul doute, la confiance renouvelée en lui par les plus hautes autorités dans le cadre de la mission gouvernementale est la preuve des résultats concrets qu’il a engrangé conformément aux missions qui lui avaient été confiées dans le cadre de l’action gouvernementale.

Faut-il souligner que cet homme au parcours quasiment dédié aux actions de lutte contre la pauvreté, est en terrain connu avec le nouveau portefeuille qui vient de lui être confié. Il s’agit du ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté. Cette nouvelle dénomination fut salutaire au regard de l’impact que le ministre Konaté a posé dans la lutte contre la pauvreté, surtout au niveau des couches défavorisées et zones affectées par la crise.

Cependant, il sera très délicat pour le ministre Hamadou KONATÉ d’accomplir à hauteur de souhait ses nouvelles missions, sinon boucler les chantiers déjà ouverts. La raison est simple : son champ d’action a été nettement réduit ou du moins les instruments opérationnels qu’il disposait lui ont été enlevés à l’occasion d’une réunion de cabinet qui a procédé à la répartition des services publics aux départements ministériels.

A l’issue de cette réunion, la surprise a été générale quand Hamadou KONATÉ s’en est sorti presque avec un seul service rattaché à son département. Il s’agit de sa Direction des Finances et du Matériel (DFM). Toutes les autres attributions n’accordent aucun atout franc permettant au ministre KONATÉ de faire face aux nombreux challenges dans le domaine de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté.

Par ailleurs, il convient d’interpeller les plus hautes autorités qui ont placé toujours l’action humanitaire dans le cœur de leur politique de développement de prendre des dispositions urgentes pour renforcer la marge de manœuvre du ministre Konaté.

Il est à espérer que cette « erreur » de casting dans la répartition sera vite corrigée. Et ce, au grand bonheur des populations maliennes.

Par Moïse Keïta

