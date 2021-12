Le terme démocratie désigne à l’origine un régime politique dans lequel tous les citoyens participent aux décisions publiques et à la vie politique. La démocratie demeure un droit de tous les peuples, au lieu d’être le privilège de quelques pays. Pour savoir si un pays est démocratique ou non, c’est à son peuple d’en juger. Il est antidémocratique de mesurer les systèmes politiques divers du monde et d’examiner les civilisations politiques multicolorées de l’humanité avec un regard monotone.

La démocratie est une valeur commune de toute l’humanité et un idéal qui est toujours chéri par le Parti communiste chinois (PCC), ainsi que le peuple chinois. Depuis sa naissance il y a cent ans, le PCC a levé haut le drapeau de la démocratie du peuple. Sous la conduite du PCC, le peuple chinois a réussi à devenir le maître de son propre pays où la société féodale durait des milliers d’années et la société semi-coloniale et semi-féodale dominait dans son histoire récente. En tant que maître du pays, le peuple chinois peut bien gérer sa vie et son avenir.

La démocratie du peuple dans tout le processus sous la conduite du PCC associe la démocratie électorale et la démocratie consultative, combine élections démocratiques, consultations démocratiques, prises de décision démocratiques, gestion démocratique et supervision démocratique, et couvre les domaines économique, politique, culturel, social et civilisation écologique, de sorte que la volonté du peuple est reflétée et sa voix est entendue dans tous les maillons et aspects de la vie politique et sociale du pays. Elle associe la démocratie de processus et la démocratie de résultats, la démocratie procédurale et la démocratie substantielle, la démocratie directe et la démocratie indirecte, la démocratie du peuple et la volonté de l’État. La démocratie chinoise n’est pas du genre à se réveiller au moment du vote pour s’endormir par la suite. Les gens ont pleinement le droit de savoir, d’exprimer leurs opinions et de superviser les performances du gouvernement. C’est une démocratie qui s’étend sur toute la chaîne, toutes les dimensions et tous les domaines. C’est la démocratie socialiste la plus vaste, la plus réelle et la plus utile.

Grâce à la démocratie du peuple sur laquelle la Chine a toujours insisté, le peuple chinois, manifestant une créativité et une productivité impressionnante, a réalisé deux grands miracles, soit la croissance rapide de l’économie et la stabilité durable de la société, dans un pays peuplé de 1,4 milliard d’habitants. Le taux de la satisfaction et celui du soutien au gouvernement chinois ont dépassé 95% depuis des années consécutives selon les statistiques des groupes de réflexion étrangers.

La civilisation politique et le système politique d’un pays doivent être profondément enracinés dans son sol social. Copier simplement les systèmes politiques d’autres pays ne fonctionnera souvent pas, et ruinera même son avenir. On ne peut pas parler de la démocratie d’un pays tout en ignorant son histoire, culture, système social et son stade de développement. La Chine s’oppose fermement à l’ingérence dans les affaires intérieures d’autres pays sous prétexte de la démocratie et soutient toujours les efforts des pays du monde, y compris le Mali, pour explorer une voie qui convient à leurs propres systèmes politiques et circonstances sociales.

La communauté internationale est confrontée à beaucoup de défis à l’échelle mondiale, tels que la pandémie de COVID-19, le ralentissement économique et la crise du changement climatique. Aucun pays ne peut être à l’abri de ces défis et tous les pays devraient s’unir sous le drapeau du multilatéralisme tout en rejetant la mentalité du jeu à somme nulle pour défendre ensemble la paix, le développement, l’équité, la justice, la démocratie et la liberté, qui sont des valeurs communes de l’humanité. Il est également important que tous les pays s’efforcent d’élargir les terrains d’entente, encouragent la coopération gagnant-gagnant et construisent conjointement une communauté d’avenir partagé pour l’humanité.

CHEN Zhihong

Ambassadeur de Chine au Mali

