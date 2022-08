C’est par un décret signé du Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, qu’un autre colonel assurera désormais l’intérim du Premier Ministre Choguel Kokala Maiga, malade et en repos forcé selon les instructions de son médecin. Le Colonel Abdoulaye Maiga brillant ministre de l’administration territoriale, est celui qui a été souverainement choisi par le Président de la transition pour assumer les hautes et exaltantes missions dévolues au Premier ministre d’un pays en crise multidimensionnelle. L’urgence et la délicatesse des tâches qui sont celles du premier ministre n’obligent-elles pas le Président de la transition a confirmé le colonel Abdoulaye Maiga afin de s’atelier aux réformes ? Le premier ministre par intérim a-t-il l’étoffe nécessaire pour mener à bien le bateau primatorial ? Pourquoi Faut-il confirmer le Colonel Abdoulaye Maiga pour le peu de temps qui reste à la transition ?

Contrairement à Choguel Kokala Maiga, le Colonel Abdoulaye Maiga, après la lecture de son décret de nomination comme Premier ministre par intérim, a eu droit à des félicitations et surtout à de nombreux compliments venant souvent des milieux qui sont hostiles à la transition. Cet élan de solidarité auquel le premier ministre par intérim a bénéficié doit être un excellent leitmotiv pour faire mieux et plus que celui qu’il a remplacé. Pour avoir été un bon ministre de l’administration territoriale, le Colonel Abdoulaye Maiga pourrait bien être un bon premier ministre, car il semble faire l’unanimité au sein de la classe politique et même de la société civile. Le Président de la transition semble désormais avoir des raisons suffisantes pour confirmer le Colonel Abdoulaye Maiga, qui en plus de la grande popularité dont il jouit auprès de la classe politique et de la société civile, a fait preuve d’une certaine assiduité, d’un sens élevé de l’écoute et surtout d’une certaine neutralité à la tête de son département, celui de l’Administration Territoriale et de la décentralisation, ce qui lui vaut aujourd’hui cette valse d’éloges et de compliments.

Le premier ministre par intérim, le Colonel Abdoulaye Maiga a-t-il l’étoffe nécessaire pour mener à bien le bateau primatorial ?

Si son parcours militaire est peu connu du grand public car il a été révélé à l’opinion publique nationale et internationale après sa nomination dans le gouvernement de Moctar Ouane, son Curriculum Vitae, CV est d’une telle richesse que sa compétence ne souffrira d’aucun doute, comme en atteste d’ailleurs sa gestion à la tête du département de l’administration territoriale. Ces qualités suffisent-elles pour être un bon premier ministre ? La réponse est sans nul doute non. Mais ce qu’il faut aussi savoir du militaire c’est sa capacité à manager et à rassembler autour de l’essentiel. Il a prouvé cela avec les partis politiques. Toutes les fois où il s’est agi de mettre en place une structure ou un organe il a associé toutes les forces vives de la nation afin de dégager un large consensus et trouver ce qui est bon pour le pays, c’est d’ailleurs pour cela que le cadre de concertation des partis politiques a été mis en place, sous le Président N’Ba Daou, avant qu’il n’y ait la rectification pour tout chambouler. Le Colonel Abdoulaye Maiga a véritable l’étoffe pour assumer cette haute, honorable et délicate fonction de premier ministre.

Pourquoi Faut-il confirmer le Colonel Abdoulaye Maiga pour le peu de temps qui reste à la transition ?

Si tant est que le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta veut associer toutes les composantes qu’elles soient politiques, militaires ou sociales, à la gestion de la chose publique afin qu’il y ait un large consensus autour des reformes, il n’y a vraiment pas de raison qu’il n’accède pas à la demande pressante de la classe politique et une bonne partie de la société civile, qui souhaitent voir à la tête de la primature un homme ou une femme moins clivant et neutre. Le Colonel Maiga pour avoir, un tant soit peu, réuni toutes les forces vives de la nation, et surtout compte tenu également d’une bonne presse dont il jouit de la part des opposants de la transition, est aujourd’hui celui qui peut rassembler les maliens pour mener à bien les différentes missions confiées à la transition. Donc le Président de la transition ne devra pas avoir des difficultés majeures à faire accepter le Colonel Abdoulaye Maiga, à l’ensemble des forces vives de la nation. Sa confirmation, bien que ressuscitant le vieux sentiment anti colonélisation du pouvoir, serait moins problématique et plus consensuel que la nomination de n’importe quel autre acteur.

Youssouf Sissoko

