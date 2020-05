Dans le tiercé gagnant, on compte l’Union pour la république et la démocratie (URD), principal parti d’opposition, dont le leader Soumaïla Cissé a été enlevé dans le nord du Mali, il y a un peu plus d’un mois. Parmi les députés, on retrouve Moussa Mara, un ancien Premier ministre, et Assarid Ag Ibarcaoune, un vieux routier de la politique qui retrouve son siège perdu en 2013.

Source: http://www.rfi.fr/fr/afrique