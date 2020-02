Hier, lundi 10 février 2020, une signature d’alliance pour les législatives du 29 mars 2020 a été faite entre le Rassemblement pour le Mali (RPM), l’Alliance pour la démocratie au Mali-Parti africain pour la solidarité et la justice (Adema–PASJ), et le Mouvement démocratique malien (MDM). Le document d’alliance a été respectivement signé par Youba Messaoud Baby du RPM, Mahamane M Touré de l’ADEMA-PASJ et de Boubacar Keïta du MDM. Ladite cérémonie de signature de convention s’est tenue dans la salle VIP du stade du 26 Mars de Bamako en présence des membres et sympathisants des trois partis politiques.

Au cours de cette cérémonie de signature d’alliance, les candidats de la liste commune RPM-ADEMA-MDM ont été présentés aux militants des trois formations politiques. Il s’agit de Mme Bathily Mariam Kagnassy du RPM, de Mamadou Soumaoro de l’Adema et de Me Mohamed Sanogo du MDM. Prenant la parole lors de la cérémonie, Youba Messaoud Baby du RPM a fait savoir que cette liste peut leur faire gagner en commune VI du district de Bamako. Pour sa part, Mahamane M Touré de l’ADEMA-PASJ a invité tout le monde au rassemblement pour sauver la commune et le Mali tout entier. Il a souhaité le rassemblement de la grande famille Adema. A ses dires, cette alliance ne doit pas se limiter seulement à la signature mais à la mobilisation de tous et chacun pour assurer une victoire certaine de la liste. En outre, Mahamane M Touré de l’ADEMA-PASJ a remercié le maire de la commune VI de Bamako, Boubacar Keïta pour ses efforts. Enfin, il a invité les trois candidats sur la liste à mériter la confiance des militants. Quant à Boubacar Keïta du MDM, il dira que c’est en fonction de la configuration du bureau communal que son mouvement décidé de scellé une alliance avec le RPM et l’Adema. A l’en croire, avec cette alliance, la victoire est assurée. « Nous sommes sereins et confiants, la victoire est devant nous inchalla », a précisé Boubacar Keïta du MDM, non moins, maire de la commune VI de Bamako. L’un des temps forts de cette cérémonie a été la signature d’alliance par Youba Messaoud Baby du RPM, Mahamane M Touré de l’ADEMA-PASJ et de Boubacar Keïta du MDM.

Aguibou Sogodogo

