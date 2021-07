Mali : Moussa Timbiné lance un mouvement politique à sept mois de la présidentielle 2022

«Mouvement d’action patriotique ‘’An Ka Ben’’ ».Tel est le mouvement politique que l’ancien député de la commune V, Moussa Timbiné, a lancé, hier mercredi, à Bamako, avec des ambitions de conquérir le pouvoir en 2022.

Le Président du bureau des jeunes de l’ex-parti présidentiel, Moussa Timbiné, qui a occupé éphémèrement le poste de président de l’Assemblée nationale du Mali dans les derrières heures du régime déchu d’IBK, fait son come-back dans l’arène politique. Hier mercredi, en compagnie de quelques camarades de lutte estudiantine dont l’ancien ministre, Amadou Goïta, a présidé l’assemblée constitutive du « Mouvement d’action patriotique » en présence de plusieurs de ses militants.

Ce mouvement porté sur les fonts baptismaux avec toutes les caractéristiques d’un parti politique prône ‘’ l’unité, la cohésion, la paix et la stabilité’’ dans un climat marqué par une crise politico-institutionnel et sécuritaire. Pour ce faire, déclare Moussa Timbiné dans une manifeste, il veut contribuer au renforcement des Institutions de la République, à l’encrage démocratique, la bonne gouvernance, à l’Etat de droit et à la forme républicaine et laïque de l’Etat, à la construction de l’armée et la sécurisation des personnes et des biens.

En entendant l’élection présidentielle du 27 février 2022, les responsables, issus d’obédience politique, religieuse et de la société civile, annoncent un vaste plan d’action d’implantation du mouvement à travers tout le pays et à l’extérieur. Dans ce plan, il y est prévu de créer les cellules du mouvement dans les communes, les cercles, les régions, de mobiliser des ressources financières nécessaires et d’y réfléchir sur la participation des membres du mouvement aux élections législatives et présidentielle en vue.

Bien que le président du mouvement, Moussa Timbiné, lève le doute sur son appartenance au Rassemblement pour le Mali, il n’exclut pas de nouer des alliances . « C’est un mouvement politique qui a souci de fédérer tous les maliens. Il peut soutenir la candidature d’un parti politique en fonction des intérêts du Mali », prévient le président du bureau des jeunes du RPM, qui a pris ses distances avec les tisserands depuis la chute du régime d’Ibrahim Boubacar Keïta.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

