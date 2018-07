Dans le cadre du lancement de la campagne présidentielle, le candidat de Mali en Action, Mamadou Igor Diarra, a tenu une conférence de presse, le samedi 7 juillet 2018, dans la salle de conférence de la Maison de la presse. L’occasion pour lui d’expliquer aux hommes de medias son projet de société ambitieux pour le Mali.

D’entrée de jeu, le directeur de campagne de Mamadou Igor Diarra, Cheick O. T. Bidanis Sy, a loué les qualités de son candidat. Il affirme que Igor est un homme d’Etat et un grand faiseur d’argent. Pour lui, Igor a incarné et incarne le changement au Mali. La preuve, il a été appelé par les présidents ATT et IBK pour e mettre au service du Mali et à ces occasions il a prouvé son savoir-faire. Selon Cheick O T Bidanis Sy, le candidat Diarra a été le meilleur ministre de l’Economie et des finances. « Il a été le seul ministre sous lequel il n’y a jamais de crise de trésorerie », dit-il avec fierté, avant de laisser entendre que c’est le peuple malien qui lui fait appel, vue l’urgence. Avant de terminer, le directeur de campagne de Mamadou Igor Diarra a précisé que le projet de son candidat comporte sept 7 axes, 12 grands travaux et 99 mesures prenant en compte toutes les préoccupations du peuple malien.

Dans son intervention, le candidat de « Mali en Action », Mamadou Igor Diarra, a estimé que le temps du changement est bien arrivé. Pour lui, l’ancienne classe politique a échoué et il faut qu’elle soit mise à la retraite. Il affirme qu’il est le candidat des plus démunis. Faisant le parallèle avec son métier de banquier où il s’occupait bien de ses clients, il laisse entendre : « Je m’occupe des pauvres qui sont désormais mes clients ».

Parlant des raisons de sa candidature, il affirme avoir des rêves pour le Mali et veut transformer ces rêves en action au service du peuple malien.

S’agissant de son projet de société, il est composé de 7 axes, 12 grands travaux et 99 mesures. Ce projet, selon lui, comporte des principes et des orientations pour l’avenir radieux du Mali.

Ces 7 axes sont : Un Etat propre, sobre et agissant ; la Défense et la Sécurité ; Une société apaisée ; la Solidarité ; L’accélération de la production ; Un fonds pour les jeunes et les femmes pour rendre le pays agréable ; et l’Intégration.

Parlant du 1er axe, l’ancien ministre de l’Economie et des finances et candidat de « Mali en action », Mamadou Diarra, regrette que le Mali soit dans un environnement pollué et estime qu’il faut de la salubrité en gérant les déchets. Ce pays, estime-t-il, doit être un Etat qui ne vit pas au-dessus de ses moyens ; d’où un Etat sobre et il a donné des exemples e dépenses compressibles sans gêner en rien le fonctionnement de l’Etat. Selo Igor, l’Etat agissant est un Etat qui s’assume et pour cela il faut doter les fonctionnaires de moyens d’action ; un Etat qui veille pour que la santé soit, que la richesse soit distribuée. Or, déplore-t-il, notre Etat n’existe pas dans une bonne partie du territoire.

En ce qui le 2ème axe, la Défense et la sécurité, le porte étendard de « Mali en Action » reste très ferme : « l’Armée doit être dépolitisée ; les services de renseignement doivent être dépolitisés », a-t-il déclaré. Selon lui, il faut mettre fin à ces hostilités que vivent les Maliens. Il a soulevé en passant les écoutes téléphoniques abusives car faites sans l’autorisation de la justice.

Au niveau de l’axe concernant la Solidarité, le financier a pensé aux fonctionnaires à la retraite. « Nous avons décidé d’augmenter de 20% la pension des fonctionnaires à la retraite », promet-il. Aussi, dit-il, il faut redynamiser la chaine de la solidarité.

Au niveau de l’intégration, Mamadou Igor Diarra a rendu hommage aux Maliens de l’extérieur pour leur combat au service de ce pays. Il propose que des représentants de ces Maliens siègent à notre parlement. « Nous devons avoir des députés à l’Hémicycle qui doivent parler au nom des 6 millions de Maliens qui vivent à l’extérieur », a-t-il laissé entendre.

Les 12 grands travaux

Le candidat Diarra promet de réaliser 12 grands travaux pour le développement de ce pays. Parmi lesquels, nous pouvons noter la construction d’une autre grande ville à proximité de Bamako. Cette ville de 1 500 hectares est une sorte d’île où il doit y avoir des installations modernes. Le coût total de sa construction s’élèvera à 400 milliards de FCFA selon Mamadou Igor Diarra ; un vaste programme d’installation sanitaire ; trouver une solution au problème d’eau à Kidal ; la bonne gouvernance…

Parlant des 99 mesures, le candidat de « Mali en Action » affirme qu’elles relèvent du concret. A ses dires, son programme est estimé à 8 000 milliards de nos francs pour l’ensemble du quinquennat.

Par ailleurs, l’ancien ministre et ancien collaborateur d’IBK promet de transformer le palais de Koulouba en un musée d’histoire contemporain du Mali et ainsi valoriser ce vaste espace sur lequel s’étend ce palais. « D’ancins présidents pourront venir y jouer les guides de temps en temps pour expliquer à la jeunesse et aux touristes les moments forts de leur vie dans ce palais. Un véritable coup de pouce pour le tourisme et pour l’éducation de la jeunesse en lui apprenant un pan important de l’histoire de son pays.

Boureima Guindo

