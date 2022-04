Suite à la suspension de Daba DIALLO, membre du Mouvement An Ko Mali Dron du comité stratégique du Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP), le 9 avril 2022, la plateforme Anw Ko Mali Dron, présidée par Mme Sy Kadiatou Sow, a rendu public un communiqué, le 12 avril 2022, pour condamner « fermement cette décision de suspension et la considère comme nulle et de nul effet, car ne reposant sur aucun fondement juridique ».

Dans un communiqué rendu public, le 9 avril 2022, le Comité Stratégique du Mouvement du 5 Juin-Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP) a décidé de la suspension jusqu’à nouvel ordre, à compter du samedi 09 avril 2022, des personnes dont les noms suivent : Daba DIALLO, Mouvement An Ko Mali Dron ; Nouhoum DOUMBIA, MPJ-Faso Yelen ; Ousmane DOUMBIA, EMK; Salim MAKADJI, MPJ-Faso Yelen; Konimba SIDIBE, FSD ; Boureima Afo TRAORE, CAMPS. Le Comité Stratégique dit avoir relevé les atteintes graves à la cohésion et à la violation de l’esprit d’union sacrée autour des idéaux du Peuple malien porté par le M5-RFP, par lesquelles lesdits membres du CS/M5-RFP se sont illustrés. Il n’en fallait pas pour faire réagir la plateforme Anw Ko Mali Dron, présidée par Mme Sy Kadiatou Sow.

Dans son communiqué du 12 avril 2022, la plateforme Anw Ko Mali Dron dit avoir appris avec étonnement la suspension de son délégué et 5 autres membres du comité stratégique du M5-RFP, à travers le communiqué N°011/2022-CS/M5-RFP du 9 avril 2022 diffusé sur les antennes de l’ORTM et sur les réseaux sociaux au motif fallacieux que «lesdits membres du CS M5- RFP se sont illustrés notamment à travers un travail fractionnel en complicité avec des individus extérieurs, et la diffusion sur les réseaux sociaux de messages et de mots d’ordre portant préjudice à l’image du comité stratégique et à l’esprit et à la vision du M5-RFP ». « Anw Ko Mali Dron condamne fermement cette décision de suspension et la considère comme nulle et de nul effet, car ne reposant sur aucun fondement juridique. Cette sanction est un véritable «2 poids, 2 mesures» car ceux qui se sont rendus coupables d’actes de violences verbales et physiques n’ont été nullement inquiétés, alors que ceux qui, par principe, les ont condamnés en sortant de la salle ont fait l’objet de cette mesure injuste. Anw Ko Mali Dron dénonce fermement la présence des forces de l’ordre sur les lieux et leur intervention dans la salle de réunion de notre mouvement », souligne Mme Sy Kadiatou Sow. Anw Ko Mali Dron porte à la connaissance du Comité Stratégique qu’elle garde toute sa confiance à Daba DIALLO comme un de ses représentants habilité à siéger au Comité stratégique du M5-RFP. « Anw Ko Mali Dron met en garde contre toute entrave à la participation de son représentant aux travaux du Comité Stratégique. Enfin, Anw Ko Mali Dron réaffirme son engagement à œuvrer avec toutes celles et tous ceux qui sont attachés aux idéaux du M5-RFP et à la réussite de la Transition pour un véritable Mali Kura », révèle le communiqué de la plateforme Anw Ko Mali Dron.

Aguibou Sogodogo

Commentaires via Facebook :