Modibo Sidibé, élu président du M5- Mali Koura face à la presse Le M5-RFP/MaliKura travaille sur la candidature unique

Fraîchement élu à la tête du Comité Stratégique du M5-RFP Malikura, Modibo Sidibé, président de la plateforme politique « An Ko Mali Dron » et non moins président des FARE Anka Wuli, faisait face à la presse, le 12 février 2025, dans le cadre de la traditionnelle présentation des vœux aux Maliens. Entouré pour la circonstance de l’ensemble de ses responsables, notamment Mme Sy Kadiatou Sow, Konimba Sidibé, Me Mohamed Ali Bathily, Modibo Sidibé, a souhaité au nom de ses camarades, santé, joie, bonheur et prospérité pour l’année 2025 qu’il voudrait par ailleurs porteuse de réconfort, de solidarité, de soulagement, justice, liberté et de bonnes nouvelles pour le Mali avec le retour de la paix dans les cœurs et dans les esprits.

Par-delà la forme et le cérémonial, le rendez-vous avec la presse a été l’occasion pour le directoire du M5-RFP Malikura de rendre un hommage appuyé aux hommes des médias qui, aux yeux de l’ancien Premier ministre, ont le sens d’une immense responsabilité : celle de contribuer par leur plume et leur micro à l’émergence d’un dialogue national apaisé et porteur d’espoir. « Le Mali d’aujourd’hui et de demain a besoin d’un journalisme engagé, intègre et constructif. Un journalisme qui informe sans déformer, qui critique sans diviser, qui éclaire sans opposer », a-t-il martelé avant de rappeler aux hommes de médias leur «lourde responsabilité d’éclairer l’opinion, d’expliquer les faits et de contribuer à la cohésion nationale», indispensable à la construction d’un Mali plus fort et plus uni.

Le numéro du M5-RFP Malikura, sans langue de bois, en a également profité pour passer en revue les péripéties des 12 mois écoulés, partager la vision et la perception sur la transition ainsi que des perspectives d’avenir.

Ainsi, sur la situation sécuritaire, le M5-RFP Malikura, tout en saluant la libération de Kidal et celles d’autres localités, la montée remarquable en capacité des FAMa ainsi que l’accroissement de leur efficacité opérationnelle, déplore certains cas de détérioration sécuritaire dont souffrent toujours les populations maliennes au nord, au centre, dans le sahel occidental ou même à Bamako. Et de mettre le curseur, par ailleurs, sur la précarité et la souffrance des réfugiés, des déplacés climatiques, des victimes des inondations, des enfants qui ne reçoivent plus d’enseignement faute d’écoles accessibles et d‘enseignants disponibles, des communautés ne bénéficiant plus d’un système de santé à la hauteur de leurs besoins et de tous ceux qui sont privés, des services d’une administration fonctionnelle ». Toutes choses qui commandent de la solidarité de la Nation, à ses yeux.

Par la voix de son nouveau président, le M5-RFP, tout en exhortant les autorités de la Transition à poursuivre les efforts indispensables de mise en condition idoine des FAMa dans l’accomplissement de leur mission, prévient que la lutte contre le terrorisme ne saurait se limiter à l’option du « tout militaire », quoique la riposte militaire paraisse prioritaire. Selon lui, par-delà l’équation militaire, des actions de développement socio-économique, des programmes de formation des jeunes à des métiers permettant leur insertion sociale dans la dignité, l’éducation des populations aux valeurs de la République et à la citoyenneté doivent accompagner stratégiquement l’option de la force armée, condition sine qua non d’une sortie durable de la crise.

Composés d’acteurs de la fronde de 2020 contre les mauvaises pratiques de gouvernance, telles que la corruption, le népotisme, l’impunité, la mauvaise distribution de la justice, le M5-Rfp affiche de la perplexité quant à la perception qu’ont les autorités de la refondation. Celle-ci se justifie, selon ses animateurs, par «le contenu des différents rapports dont celui de l’OCLEI, l’importance des sommes dilapidées, la réticence à la déclaration obligatoire de biens, etc.

Le M5-RFP Malikura se dit, par ailleurs, attentif à toutes les démarches qui réaffirment et renforcent la souveraineté économique, singulièrement sur les ressources minières. Il insiste néanmoins sur la transparence des choix dans l’affectation des ressources exceptionnelles de 500 milliards de F CFA annoncées par le département des Finances ainsi que des autres mannes à générer, suivant un programme d’investissements structurants porté à la connaissance des citoyens, comme ce fût le cas avec les 184 milliards issus en son temps de la vente de la SOTELMA par exemple.

Au plan sous-régional, il n’a pas échappé au M5-Mali Koura que l’année écoulée a été marquée par la décision du gouvernement de retirer le Mali de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Tout en persistant sur le caractère illégal, illégitime et inhumain des sanctions de la Cedeao, la tendance Modibo Sidibé du M5 invite les autorités de transition à reconsidérer leur décision, en rappelant au passage que l’AES, en tant que pôle de stabilisation et de développement, est institutionnellement acceptable dans la CEDEAO.

S’agissant des perspectives, le nouveau président assure que son M5-RFP aura son candidat à la prochaine présidentielle, en dépit des incertitudes sur la tenue des élections en 2025. Pour ce faire, a-t-il ajouté, le Comité Stratégique – dont l’une des tâches prioritaires est de redonner l’espoir, de remobiliser autour des idéaux et des objectifs du Mali Kura et de préparer les échéances électorales, est à pied d’œuvre et travaille d’arrache-pied sur une candidature unique ainsi que sur un projet politique et «les contacts de terrain avec les entités membres» pour partager et poursuivre leur combat pour un Mali maître de son destin.

Amidou Keita

