Dans une adresse, le coordonnateur général de l’Appel du 20-Février pour sauver le Mali, Mohamed Chérif Koné, a laissé entendre que “les colonels portés au pouvoir par les armes et leurs alliés sont désormais disqualifiés pour nous gouverner” pour faire référence à la fin théorique de la Transition fixée au 26 mars 2024. Ainsi, il réclame la mise en place d’une transition civile. Pour cela, il menace de recourir à la désobéissance civile.

A l’entame de ses propos, il dit que nous sommes à un moment crucial de la vie de notre nation. Car, appréciant l’engagement des uns et des autres, il tient à rassurer les uns et autres de la détermination de sa structure à faire triompher le droit sur l’arbitraire, étant donné que le Mali reste un Etat de droit assis sur des principes démocratiques. “Ne nous laissons pas intimider par des amateurs assoiffés de pouvoir. Les colonels portés au pouvoir par les armes et leurs alliés sont désormais disqualifiés pour nous gouverner. La longue transition encombrante de laquelle ils tenaient leur pouvoir vient de prendre fin aujourd’hui même, 26 mars 2024 en application de leur propre décret”, proclame-t-il. Selon lui, il est grandement temps pour les autorités de la Transition de faire aussi preuve de sagesse en quittant purement et simplement la commande politique du pays afin de permettre la mise en place d’une transition civile de mission en charge d’organiser des élections démocratiques en vue du retour à l’ordre constitutionnel tant attendu par nos compatriotes désabusés et l’ensemble de la communauté internationale.

A ses dires, en s’accrochant encore obstinément au pouvoir en dépit de la fin de la Transition, les colonels en arme et leurs alliés en rupture avec la légalité constitutionnelle et les valeurs républicaines, seront seuls responsables des conséquences de la désobéissance civile qui se dessine et dont toutes les conditions sont suffisamment réunies.

Parallèlement à la désobéissance qu’ils ont le devoir et la qualité d’engager, il tient à informer l’opinion que leur requête aux fins de constatation de vide institutionnel pour vacance de la présidence de la Transition et déchéance des organes de la Transition, était prête pour être déposée dès le mercredi 27 mars devant la Cour constitutionnelle.

Par ce fait même, son organisation sollicite la mise en place d’une Transition civile de mission, vivement attendue par tousles patriotes, démocrates ou républicains sincères. A l’en croire, face à des interlocuteurs de mauvaise foi, présentant de véritables dangers pour notre nation, lui et ses camarades n’ont d’autre choix que d’être intraitables sur leur position, inflexibles dans ce combat salutaire pour barrer la route aux nostalgiques de la dictature militaire dont ils gardent les tristes souvenirs. De son point de vue, les nombreux communiqués et messages de rejet et de protestation contre le maintien du régime en place, attestent que l’Appel du 20-Février pour sauver le Mali n’est pas seul. “Notre combat légitime est source d’espoir et d’espérance pour notre pays dont le choix démocratique n’est pas négligeable”, conclut-il.

Boubacar Païtao

Commentaires via Facebook :