Alors que la nouvelle taxation des services de communication, instituée par les autorités de transition, continue de diviser les Maliens depuis son entrée en vigueur le 5 mars dernier, le M5-RFP Mali Kura et le parti « Yelema », dans un communiqué conjoint rendu public le 12 mars 2025, demandent l’abrogation pure et simple de l’Ordonnance ainsi que de son décret d’application.

Sous les sceaux respectifs des deux présidents, en l’occurrence l’ancien Premier ministre Modibo Sidibé et Dr Youssouf Diawara, les deux entités ont pointé du doigt la légalité de la création desdites taxes par Ordonnance. En effet, du point de vue du M5 Mali Kura et de Yelema, cette taxation «est une mesure injuste de spoliation des populations déjà très éprouvées, souvent ruinées par la crise énergétique à laquelle le gouvernement n’a toujours pas apporté un début de solution, la destruction des dizaines de milliers d’emplois liée à la fermeture de milliers d’entreprises, d’ONG et de projets, et par la cherté de la vie ». Par conséquent, ils demandent aux autorités leur abrogation, surtout que la mesure, aux yeux des deux entités, «ne fait pas partie des domaines dans lesquels le CNT a clairement autorisé le gouvernement à légiférer par ordonnance».

Les responsables de Yelema et de M5 Mali Kura ont par la même occasion dénoncé l’augmentation des budgets alloués à la Présidence de la République, au Gouvernement et au CNT à coups de milliards et en dépit des plaidoyers pour leur réduction «à travers tous les fora»

Et ça n’est pas tout. Tout en estimant que la taxe est injuste, le M5 Mali Kura et Yelema jugent par ailleurs suspect et inopportun le fait de loger le fonds sous la tutelle de la présidence de la République, avec la possibilité d’ouvrir la voie à toutes sortes de dérives.

Amidou Keita

