Parti Panafricain Progressiste : 3P Niéta, sur l’échiquier

La famille des partis politiques au Mali s’agrandit. Le samedi dernier au CICB, le parti panafricain progressiste (3P Niéta), a fait son entrée solennelle. Ils sont 71 membres à composer le bureau exécutif du 3P Niéta, avec Modibo Koné comme président du parti.

Le samedi dernier au CICB, s’est déroulé le lancement officiel du parti panafricain progressiste (3P Niéta), en présence des partis amis, sympathisants, militants et membres du bureau exécutif. Un parti, qui n’est pas un de plus, dira le président Modibo Koné lors de son discours, mais issu, d’une longue réflexion. Un parti dont les membres sont conscients des difficultés qui jonchent le pays et prêt à l’animation politique.

Le parti 3P Niéta soutient la transition et ses autorités mais aussi s’inscrit aux cotés des partis politiques engagés pour la cause du développement économique social et culturel du Mali, a fait savoir son président Modibo Koné. « Notre parti s’est fixé comme objectif : la lutte contre l’injustice et l’affirmation de la souveraineté, la promotion du panafricanisme, la reconnaissance du mérite et la lutte contre la corruption », a cité le président.

Le bureau exécutif de 71 membres est président par Modibo Koné auditeur comptable de formation et aujourd’hui consultant. Le secrétariat général est assuré par Bréma Moussa Koné Mme Traoré Aminata Fofana comme présidente des femmes et Fama Koïta comme président des jeunes. Le parti compte se distinguer par ses idéaux dans les futurs débats électoraux et le paysage politique malien, a promis le président Modibo Koné.

Koureichy Cissé

