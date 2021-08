Plan d’action du gouvernement : Le document diversement apprécié par des acteurs politiques

Vendredi dernier, le Premier ministre Dr Choguel Kokalla Maïga a présenté le Plan d’action du gouvernement (PAG) 2021-2022 devant le Conseil national de Transition. Dans les lignes qui suivent, trois responsables politiques donnent leurs opinions sur le document

Moussa Mara, ancien Premier ministre : «Il est maintenant nécessaire que des actes soient posés rapidement»

« Le Programme d’action du gouvernement pour le reste de la Transition est ambitieux et cela est bien normal, car les défis sont importants. Il se situe dans le sillage du précédent programme en réduisant les objectifs, car le temps imparti est plus réduit. Il cible des résultats qui sont inscrits dans la Charte de la Transition en faisant de la sécurité, les réformes, l’organisation des élections, la gouvernance vertueuse et la stabilité sociale des axes d’intervention majeure. Il est maintenant nécessaire que des actes soient posés rapidement et que les intentions fortement exprimées soient concrétisées rapidement, dès la semaine prochaine si possible. C’est aussi cela qui créera les dynamiques nécessaires au succès dans l’exécution de ce programme ambitieux.

Dans le cas particulier des élections, devant se tenir à la fin du mois de février 2022 conformément aux engagements pris par les autorités et confirmées par le Premier ministre dans son discours, un chronogramme détaillé est indispensable pour que l’ensemble des acteurs politiques, de la société civile et des forces vives accompagnent le gouvernement dans la conduite des tâches vers cet objectif crucial. Le Premier ministre a justement rappelé que le succès de la Transition dépendra de cela, d’où la nécessité de concevoir et partager ce chronogramme le plus tôt possible.»

Niankoro Yeah Samaké, président d’honneur du PACP : «Je suis sceptique SUR la capacité du Premier ministre à mettre en œuvre ce Plan d’action»

«D’abord, je suis fortement impressionné par la célérité avec laquelle le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a pu présenter un document devant le CNT. Contrairement au Premier ministre d’alors qui, presque plus d’une année, n’a pas pu présenter de Plan d’action ou faire la Déclaration de politique du gouvernement. Ceci dit, les propos introductifs nous ouvrent une petite fenêtre qui nous permet d’apercevoir le cap tracé par le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga.

à mon avis, le Plan d’action présenté par le Premier ministre est moins audacieux et moins précis. Il aurait pu, certainement, utiliser ce créneau tant attendu par nos compatriotes, pour engager le peuple malien, pour rassurer le peuple malien. Parce qu’aujourd’hui, notre plus grand obstacle est l’incertitude qui plane sur tous les domaines de développement de l’état. Il s’agit notamment de la sécurité, mais aussi des domaines politique, social et économique.

