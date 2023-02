Politique : Le Président d’honneur du PMTR en tournée à Sofara et Djenné

Depuis samedi dernier, le Président du Parti malien du Travail et de la Refondation (PMTR) est en tournée à Sofara et Djenné dans la région de Mopti pour le lancement officiel de son tout nouveau parti politique.

En marge du lancement du Parti Malien du travail et de la refondation, le Président d’honneur dudit parti, Moulaye Ahmed Boubacar Haïdara a fait une halte à Sofara où il a été accueilli par les militants et sympathisants du PMTR. Juste après cet accueil M. Haïdara et sa délégation ont rendu une visite de courtoise aux autorités administratives et coutumières comme le veut la tradition. Selon Moulaye Ahmed Boubacar Haïdara, cette étape de Sofara avant celle de Djenné dénote de la proximité du Parti malien du Travail et de la Refondation à toutes les populations.

« Nous nous sommes dit qu’il faut aller à la base au sommet. Sofara et Djenné, c’est pareil. Sofara, c’est une commune par rapport à Djenné qui se trouve chef-lieu de cercle. Et pour nous il n’y a pas de différence entre les populations de ce pays qu’il soit de telle ou de telle ville », a-t-il précisé. Le Président du PMTR se dit ému de l’accueil qui lui avait réservé par la population de Sofara aussi autorités administratives et coutumières de la ville.

«… C’est tout Sofara qui s’est mobilisé en commençant par le sous-Préfet, qui est le représentant de l’Etat. D’ailleurs le PMTR est un parti qui va en ligne droite dans le soutien de l’Etat les conditions actuelles de son processus de refondation », a fait savoir Moulaye Ahmed Boubacar Haïdara. L’après l’étape de Sofara, Moulaye Ahmed Boubacar Haïdara et sa délégation ont accueil dans la ville sainte de Djenné par ces militants. Aussitôt sa délégation s’est rendue chez le chef de ville de Djenné pour les salutations d’usage.

Rappelons que le lancement officiel du PMTR est prévu pour ce dimanche.

Ousmane Mahamane

(Envoyé spécial à Sofara et Djenné)

