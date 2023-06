Par le décret n° 023-0276/PT-RM du 5 mai 2023, le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a convoqué le collège électoral, le 18 juin prochain, à l’effet de se prononcer sur le projet de Constitution. Le président de l’Aige, Me Moustapha Cissé, a fait le point des préparatifs de ce scrutin avec les responsables de la société civile et de la classe politique hier au CICB

Le président de l’Autorité indépendante de gestion des élections (Aige), Me Moustapha Cissé, et son équipe ont fait le point des préparatifs pour la tenue du référendum, hier au Centre international de conférences de Bamako (CICB), avec les responsables des organisations de la société civile. Ainsi, dans une présentation faite sur projection lors de la rencontre, il ressort que le nombre total d’électeurs s’élève à 8.463.084. Les centres de vote sont au nombre de 13.240. Quant aux bureaux de vote, ils sont estimés à 24.416.

S’agissant de la confection, personnalisation et conditionnement des cartes d’électeur, il y a eu l’adoption de la décision fixant le modèle et le libellé de la carte d’électeur biométrique, la confection de 9 millions de cartes d’électeur biométriques, la personnalisation effective de 8.463.084 de cartes d’électeur biométriques. Toutefois, le conditionnement des cartes d’électeur et des listes de distribution par bureau de vote est en cours.

L’adoption de la décision fixant les modalités de distribution des cartes d’électeur biométriques, à l’occasion du référendum, fait également partie des réalisations. L’impression des listes électorales, des extraits de liste par bureau de vote et des listes d’émargement, la remise effective (hormis Sikasso, Koulikoro, Ségou) des documents électoraux et des cartes d’électeur à Mopti, Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Gao, Ménaka, Kayes, Bamako ainsi que dans les consulats et ambassades constituent aussi un grand pas dans l’organisation du référendum du 18 juin prochain.

Pour l’accréditation des observateurs, les critères et modalités ont été élaborés. La mise à disposition par le ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation des listes des membres des coordinations désignés et la nomination effective des membres de toutes les coordinations de l’intérieur par décision du président de l’Aige font également partie des activités réalisées.

Cependant, la nomination effective des membres des coordinations de l’Autorité indépendante dans les ambassades et les consulats est en cours. En plus, des missions des membres du Collège ont été dépêchées dans les 10 régions administratives où la prestation de serment et l’installation des membres des coordinations sont effectives, à l’exception de Ménaka et Kidal, prévues au cours de la semaine. Pour ce qui concerne le déploiement du matériel et des documents électoraux, il est assuré par le ministère en charge de l’Administration territoriale en étroite collaboration avec l’Aige.

Lors de la rencontre, les représentants de la société civile ont exprimé leurs préoccupations qui portent, notamment, sur l’accréditation des observateurs, la carte électorale, le répertoire de l’Autorité indépendante, le fichier électoral « distinct » pour les Forces de défense et de sécurité (FDS), le nombre de centres au niveau des camps militaires.

Certains interlocuteurs ont suggéré de créer un cadre de concertation avec les observateurs qui « aident le Mali pour que les élections soient crédibles, transparentes et sans violence ». Ils ont également remercié les membres de l’Aige pour le travail abattu en si peu de temps.

En retour, le président de l’Aige a indiqué que l’accréditation des observateurs commencera, en principe, ce vendredi. «Nous avons préparé déjà le modèle de base et l’acte formel qui encadre l’accréditation », a précisé Me Moustapha Cissé. Il a rassuré ensuite ses interlocuteurs que le répertoire de l’Aige sera mis, rapidement, à leur disposition. Idem pour la carte électorale afin de leur permettre d’exercer leur mission de veille citoyenne.

Parlant du vote des FDS pour le référendum, prévu le 11 juin prochain, le patron de l’Autorité a indiqué que le schéma, qui a été prévu, et les prescriptions légales imposent que le dépouillement du vote des militaires se fasse en même temps que celui du jour du scrutin. Il a ensuite promis que sa structure organisera ce vote dans des conditions qui vont sauvegarder la crédibilité du scrutin. « Les militaires qui vont voter ne seront que ceux dont les noms seront inscrits sur le fichier électoral et qui y seront extrait par le fait qu’ils seront identifiés en raison des numéros Nina (Numéro d’identification national)», a souligné Me Moustapha Cissé.

Il a réaffirmé l’engagement de l’Aige de tenir ce processus dans la transparence, l’honnêteté et la sincérité. Dans l’après-midi, le président de l’Aige a aussi échangé avec les représentants des partis politiques. À propos des préparatifs du scrutin référendaire, Me Moustapha Cissé a révélé que la quasi-totalité des coordinations de l’Autorité a été mise en place à l’intérieur tout comme à l’extérieur du pays. Cela, sans aucune difficulté ou incident. Après la projection de la diapo portant sur le processus de préparation au niveau de l’Aige, des échanges fructueux ont sanctionné la séance. Faut-il rappeler que l’Autorité a tenu plusieurs rencontres, depuis son installation, avec la classe politique dans le cadre formel conformément aux dispositions de la loi électorale.

Bembablin DOUMBIA

Oumar DIAKITÉ

