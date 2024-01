Présentation des vœux de nouvel An à Koulouba : Le Président de la Transition loue la résilience des Maliens

Le Président de la Transition, le Colonel Assimi GOÏTA, s’est fait le devoir de respecter une tradition républicaine en recevant à Koulouba, le lundi 15 janvier 2024, les vœux de plusieurs couches sociales de la nation. Il s’agit des familles fondatrices de Bamako, des autorités religieuses et des forces vives de la nation. Plusieurs hautes personnalités du pays à l’image du Premier ministre Choguel Kokala Maïga ont assisté à cette cérémonie témoignant de l’intérêt que les autorités accordent aux couches sociales du pays. Le Président de la transition a salué, lors de cette rencontre, la résilience extraordinaire des Maliens face aux problèmes que le pays traverse.

La cellule de communication de la présidence, qui a relayé l’information, indique que les intervenants à cette cérémonie ont dressé le bilan de l’année écoulée tout en dégageant les perspectives pour la nouvelle année qui commence. La même source rapporte qu’ils ont tous salué la dynamique enclenchée par les autorités de la Transition en matière de sécurité. De ce fait, ils ont exhorté les autorités à maintenir cet élan de reconquête de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale.

Au cours de leur présentation des vœux au Chef de l’Etat, les familles fondatrices de Bamako, tout comme les autorités religieuses et les forces vives de la nation, ont vivement salué quelques actions phares du régime. Il s’agit entre autres de la réussite des réformes de 2023, notamment la promulgation d’une nouvelle Constitution, d’un nouveau Code minier et de son Contenu local, ainsi que les initiatives visant la relance économique. Ces faits marquants constituent des preuves de l’engagement constant et de la ferme volonté des autorités maliennes de hisser le Mali dans le concert des nations respectées.

La lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite est un combat de longue haleine que les autorités entendent gagner. A ce titre, les intervenants ont exhorté le Président de la Transition à poursuivre ce combat pour plus de justice, d’égalité et de transparence au sein de l’administration publique et dans le secteur privé. Les intervenants ont tous appelé aux valeurs cardinales telles que la tolérance, le pardon, la cohésion nationale et la réconciliation pour le vivre ensemble dans le pays.

Face à ces compatriotes et sous une écoute attentive, le Président GOÏTA a dressé le bilan des actions menées en coulisse par les autorités de la Transition depuis le 9 juin 2021. Partant de là, le premier responsable du pays a évoqué les contextes ayant accompagné le départ des Forces étrangères du Mali, notamment Barkhane, Takuba, le G5 Sahel et récemment la MINUSMA.

Le Colonel Assimi GOÏTA a révélé la volonté affichée par certains pays depuis le début de la Transition de nuire à l’avenir de notre pays. Pour éviter le pire à la nation, il a rappelé la vigilance des autorités maliennes de la Transition et la résilience du peuple malien qui a consenti d’énormes sacrifices pour permettre au pays de retrouver sa souveraineté.

Le Président de la Transition a jugé nécessaire de faire comprendre à ses hôtes les liens étroits entre la sécurité et le développement. Pour cet officier supérieur qui commande le pays, la sécurité est prioritaire, car tout le reste en dépend. Il estime que sans sécurité, il est difficile d’obtenir la stabilité politique tant souhaitée par le peuple malien depuis quelques années. Le Colonel Goïta n’a pas manqué de rassurer le peuple malien quant à sa détermination indéfectible à mener une lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite au grand bénéfice du peuple malien. Dans ce combat, le Chef de l’Etat a une fois de plus exhorté chacun à rester dans son domaine de compétence et à un contrôle accru du langage. Il a enfin invité ses compatriotes à la prudence quant à leur langage.

Sidiki Dembélé

