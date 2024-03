Alors que le PM Choguel tente de battre en brèche les allégations sur sa gestion très peu orthodoxe à tête de l’AMRTP comme Directeur général, Me Moudaga Tall, son successeur à la tête du ministère de la communication et de l’Information numérique dans le gouvernement IBK, a choisi de lever les équivoques par un grand déballage sur des aspects peu connus du grand public. Il s’agit des malversations financières détectées dans la gestion de son prédécesseur en la personne de Choguel K Maiga. Me Tall déclare avoir personnellement résisté aux incitations pour le dénoncer en optant pour une gestion de l’affaire «différemment». Des propos qui corroborant les précédentes révélations sur le même dossier de Me Tapo selon qui Choguel avait tenté de s’en sortir par le remboursement d’une partie des trop-perçus en tant que cumulard des postes de ministre et de Directeur General de l’AMRTP. Récemment encore, devant les membres de son cabinet, le chef du gouvernement ironisait sur le sujet en parlant de soi-disant dossier et de tentative d’instrumentalisation de la justice contre sa personne, mais le subterfuge a été également battu en brèche par le président de CNID avec la remarque vicieuse selon laquelle on ne rembourse l’argent qu’on n’a pas pris. Et Me Mountaga Tall de s’étendre sur d’autres écarts du président du M5-RFP vis-à-vis de la vérité en laissant entendre qu’il abusé de la confiance de ses compagnons de lutte pour manipuler la composition du gouvernement. Profitant du blanc-seing qui lui a été donné pour composer son premier gouvernement, Choguel K. Maiga aurait fait nommer de personnalités inconnues au M5-RFP qu’il a présentées d’un côté comme membres du mouvement et soutenu de l’autre côté comme imposées par la partie militaire, selon les déballages de Me Tall, lequel précise que la vérité a fini par éclater avec la sortie desdits ministres du gouvernement en même temps que ceux du M5-RFP. Et d’affirmer que les intéressés avaient eu le temps de travailler à renforcer le parti du PM au détriment des militants du M5-RFP. Les noms sont connus et il est faux de présenter les protestations à l’interne contre de telles pratiques comme des sollicitations de postes qui lui ont été soumises et qu’il n’avait pas vocation à gérer, a expliqué Moundaga Tall, battant en brèche les récentes affirmations du PM sur le sujet.

Amidou Keita

