Projet de constitution : L’Adéma/PASJ n’entend pas faire entrave au processus

Le projet de nouvelle Constitution finalisé a été remis au président de la Transition, le colonel Assimi Goïta. Après divulgation de son contenu, des acteurs politiques donnent leurs avis. Parmi lesquels, le président de l’Adéma/PASJ, Marimantia Diarra.

Dans une déclaration en date du 1er avril, l’Adéma/PASJ, à travers son président, se prononce sur le contenu du projet de la nouvelle Constitution élaboré par les autorités de la Transition. Pour Marimantia Diarra, toutes les recommandations formulées par l’Adéma en amont de la rédaction dudit projet ne sont pas prises en compte.

En revanche, il admet qu’une oreille attentive a été prêtée à certaines suggestions du parti. L’on se le rappelle, le parti de l’Abeille avait proposé aux autorités transitoires l’abandon du projet de modification. A défaut, de prendre en compte les préoccupations qu’il a soulevées.

A en croire le président Diarra, l’objectif recherché était d’amener l’initiateur et les rédacteurs du projet à prendre en compte les conclusions du Dialogue national inclusif et des Assises nationales de la refondation. Le verre étant à moitié rempli et à moitié vide à l’issue des travaux de la Commission de rédaction et celle de finalisation, l’Adéma accuse le coup et n’entend pas faire entrave à la suite du processus.

“Malgré les réserves et commentaires pertinentes formulés, l’Adéma/PASJ, soucieux de la stabilité et de la réussite du processus de Transition prend acte du projet de Constitution ainsi finalisé et se fera le devoir d’en assurer une large diffusion auprès de l’ensemble de ses militants de l’intérieur et de la diaspora”, écrit le président du parti.

