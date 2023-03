Projet de constitution : L’article 46 dénoncé par les soutiens de Dr Cheick Modibo Diarra

Dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, Yagaré Baba Diakité, Vice-président du Rassemblement pour le développement du Mali (RpDM) estime que l’article 46 du projet de constitution est discriminatoire.

Selon le RpDM, le projet de constitution contient des articles qui pourront créer de sérieux problèmes dans l’avenir. «Je me prononcerai seulement sur l’article 46. Dans cet article, il est dit que toute personne possédant la double-nationalité, voulant se présenter à un poste électif, doit d’abord renoncer à la deuxième (étrangère) pour pouvoir se présenter. Je vois cela comme de la méchanceté», a-t-il souligné. Pour lui, il est inadmissible que des gens qui ont largement contribué au développement du pays puissent renoncer à la retraite. «Je résume cela à la méchanceté pure et simple, cela ne contribue en rien à la construction du pays. Il faut qu’on se dise certaines vérités. Les auteurs de cet article l’ont fait dans un but bien déterminé, celui d’écarter certaines personnes bien ciblées. Celui qui veut instaurer la paix n’écrira jamais des trucs pareils, seulement dans l’intérêt d’un seul individu. Qui parmi vous ne se réjouit pas en voyant un expatrié venir jouer pour les Aigles du Mali ? Et quand cette dernière marque un but, on est content. Je peux citer en exemples, Fréderic Oumar Kanouté, Fousseyni Diawara, pourquoi demander à des gens qui veulent contribuer au développement du pays de renoncer d’abord à une partie de leur vie qui les sert et qui peut nous servir. C’est de l’égoïsme !», a fait savoir Yagaré Baba Diakité.

« Nous ne sommes pas contre la Transition, encore moins contre quelqu’un, mais pour la construction du pays, il faut des actes pérennes. Ne résumons pas tout autour de notre seule personne. Ne posons pas d’actes ciblés, ayons le bon sens de gérer cette affaire avec tact et beaucoup de sagesse avant le vote», a conclu le Vice-président du RpDM.

Il appelle le Président de la Transition à revoir cet article qui oblige l’ancien Premier ministre Dr Cheick Modibo Diarra à renoncer à sa nationalité américaine pour être candidat à l’élection du Président de la République.

Moussa Diarra

