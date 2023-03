Projet de Constitution: Le président Goïta exhorte la classe politique, la société civile et les forces de défense et de sécurité à s’approprier le document

Après les autorités et légitimités traditionnelles, le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a rencontré dans l’après-midi au palais de Koulouba la classe politique, la société civile et les Forces de défense et de sécurité pour leur présenter le projet de Constitution qu’il a validé.

C’était en présence du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, des membres du gouvernement et des responsables des Institutions de la République.

D’entrée de jeu, le colonel Assimi Goïta dira que la cérémonie s’inscrit dans la dynamique des réformes politiques et institutionnelles engagées par les autorités de la Transition depuis la fin des Assises nationales de refondation (ANR) en 2021. Et d’ajouter que le processus a abouti à l’élaboration de ce projet de Constitution.

Le chef de l’État a ainsi exhorté les leaders des partis politiques, les responsables des organisations de la société civile ainsi que les représentants des Forces de défense et de sécurité à s’approprier le document et d’en faire une bonne explication auprès de la population.

Selon le président de la Transition, le projet de Constitution reflète l’expérience de vie sociale et politique de notre peuple qui a connu une trajectoire historique riche depuis l’époque des empires à celle du Mali contemporain. «C’est un peuple aguerri par les épreuves et qui entend désormais assumer son destin et bâtir son avenir », a-t-il apprécié.

Conformément à leur habitude de répondre aux appels des autorités dans les moments les plus critiques de notre histoire, le chef de l’état a rappelé aux forces vives la nécessité d’œuvrer ensemble pour les intérêts supérieurs de notre peuple. Cela, avant de leur rendre un hommage appuyé pour leur engagement patriotique et surtout pour leur rôle joué dans le processus de Transition et dans l’élaboration du projet de Constitution.

En outre, le président de la Transition a salué la résilience légendaire du peuple malien qui a démontré sa volonté de reconquérir sa véritable souveraineté. À cet effet, le colonel Assimi Goïta a soutenu que l’élan de mobilisation ne doit jamais s’essouffler. « à présent, il vous revient de vous approprier ce document qui est justement le vôtre. Il est surtout attendu d’en faire une large diffusion et une bonne explication auprès de la population. Car, les Maliennes et les Maliens de toutes les Régions de notre pays et la diaspora ont besoin d’être informés sur les innovations et les avancées dudit projet de Constitution », a dit le chef de l’état à l’adresse des invités.

Le président de la Transition a exhorté les forces vives de la nation à rester mobilisées pour le Mali Kura dont le projet de Constitution constitue à juste titre l’une des pierres de la refondation. «Nous devons travailler ensemble pour que le peuple malien, en toute connaissance de cause, s’approprie le projet de Constitution et l’adopte à une large majorité», a souligné le colonel Goïta. Auparavant, le coordinateur de la commission de finalisation du projet de Constitution, Pr Fousseiny Samaké, avait donné une large explication à l’assistance sur le document.

Oumar DIAKITE

